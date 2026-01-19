Nurların telifinin yüzüncü yılı

Risale-i Nur Külliyatında “yüz yıl” ve “bir asır” kavramları, yalnızca kronolojik bir zaman dilimini değil; aynı zamanda fikrî, imanî ve içtimaî bir muhasebe çağrısını ifade eder.

Bugün Risale-i Nur’un telifine başlanmasının üzerinden bir asır geçmişken, bu zaman eşiği bize hem geriye dönük bir değerlendirme, hem de ileriye yönelik bir sorumluluk yüklemektedir.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatında köklü bir dönüşümü temsil eden Yeni Said Dönemi, Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve yeni Cumhuriyet rejiminin kurulmasıyla başlar. Bu dönem, siyasî ve içtimaî çalkantıların yoğunlaştığı bir vasatta, Üstad’ın bütün dikkatini iman hakikatlerine teksif ettiği bir safhadır. 1926 yılında başlayan bu telif süreci, risale-i nur külliyatının doğuşuna sahne olmuş; külliyatın büyük bir bölümü bu dönemden sonra kaleme alınmıştır.

Bu sürecin mekânı ise, zahiren küçük fakat manen büyük bir merkezdir: Barla. Isparta’ya bağlı, dağlar arasında mütevazı bir belde olan Barla, Üstad’ın insanlarla irtibatını kesmek amacıyla gönderildiği bir sürgün yeridir. 1926 sonundan 1934’e kadar süren bu göz hapsi yılları, “kuş uçmaz kervan geçmez” denilen bir yalnızlık içinde geçmiştir. Ancak bu maddî tecrit, manevî bir inkişafın ve telif bereketinin önüne geçmemiş; bilâkis Risale-i Nur’un temel eserleri bu dönemde vücuda gelmiştir.

Barla’da kaleme alınan ilk eserlerden biri Haşir risalesi’dir. Bunun yanında Sözler, Mektubat ve Lem’alar adlı eserlerin önemli bölümleri de yine bu dönemin mahsulüdür.

Aynı şekilde, 1926’da telif edilen Nurun İlk Kapısı, başlangıçta birbirinden bağımsız on dört dersten oluşmuş; müellifinin ifadesiyle “Risale-i Nur’un bir fihristesi, bir listesi ve bir çekirdeği” hükmünde olan bu eser, daha sonra bu isimle çoğaltılmaya çalışılmıştır.

Aradan geçen yüz yıl, Risale-i Nur’un yalnızca yazıldığı bir dönemi değil; okunduğu, neşredildiği, savunulduğu ve hayatın içine taşındığı uzun bir süreci de ihtiva etmektedir.

Bugün gelinen noktada asıl soru şudur: Biz bu yüzyılın mirasıyla ne yapıyoruz ve ikinci yüzyıla nasıl hazırlanıyoruz ve neler yapmalıyız?

Risale-i Nur’un telifine başlanmasından yüz yıl sonra bulunmak, sadece bir yıl dönümünü anmak değil; bir iman hizmetinin emanetini omuzlarda hissetmektir. Bu asır, geçmişin muhasebesiyle birlikte geleceğin inşası için de güçlü bir davettir. Bu davete verilecek cevap ise, Risale-i Nur’u zamanın idrakine sunma sorumluluğunu ne ölçüde üstlendiğimizle doğrudan alâkalıdır.

Bu çerçevede bize düşen görevlerin farkındayız. Bununla birlikte bütün okuyucularımıza, temsilciliklerimize, eğitim, neşriyat ve sosyal komisyonlarımıza büyük görev düşüyor. Hep birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Bu konuda her türlü fikre ve projelere açık olduğumuzu beyan ediyor, tekliflerinizi bekliyoruz.

“Eski Said Dönemi Eserleri”nin Yeni Baskısı Çıktı

Bediüzzaman Said nursî’nin “Eski Said Dönemi Eserleri,” yeni baskısıyla yeniden okuyucusuyla buluşuyor. Bu eser, Bediüzzaman’ın Eski Said dönemindeki fikrî mücadelesini, Yeni Said ve Üçüncü Said dönemleriyle irtibatlandırarak bir bütünlük içerisinde sunması bakımından son derece önemli bir çalışmadır.

Böylece Risale-i Nur’un fikrî temellerini, tarihî şartlarını ve dönüşüm sürecini anlamak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Eserde yer alan bölümler: Makàlât, Nutuk, Divan-ı Harb-i Örfî, Münazarat, Hutbe-i Şamiye, Nokta, Hutuvat-ı Sitte, Sünuhat, Rumuz, Şuâât, Tulûat, İşârât, Hakikat Çekirdekleri ve Lemaat.

Bu eserlerde Bediüzzaman Said Nursî’nin, iman hakikatlerini müdafaa ederken aklı, ilmi ve hikmeti esas alan yaklaşımı açıkça görülür.

Eski Said döneminde kaleme alınan bu metinler; onun sonraki dönemlerde ortaya koyduğu hizmet anlayışının fikrî altyapısını ve zihnî inşasını gözler önüne serer.

UMEK Toplantısı Yapıldı

10 Ocak Cumartesi Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfında Türkiye eğitim komisyonu (UMEk) toplantısı yapıldı. Bölge eğitim temsilcileri ile birlikte yapılan toplantıda gündemdeki konular görüşüldü. Vakıf ve öğrenci hizmetleri müzakere edildi. Gençlik Şûrâsı , Üniversite nur Talebelerinden gelen teklifler değerlendirildi.

Yurt dışında okuma programları yapılması için heyet kuruldu. Risale- i Nur yaz okulu projesi yapılma kararı alındı. Üniversite öğrencileri için İngilizce Risale-i Nur dersleri yapılması görüşüldü. 17 Mayıs 2026’da Ankara veya konya merkezli Gençlik Şöleni yapılması kararlaştırıldı.

Fidanlık Yeni Asya’da Yeşerdi

2 yılı aşkın süredir dijital dünyadan genç okurlarına ulaşan Fidanlık eki, kısa bir aradan sonra gazetemizde tekrar yeşerdi. Yeni Asya’nın genç okuyucuları Fidanlık eki ile hem birbirleriyle iletişim kuruyor, hem de yazı dünyasında yer alma fırsatı yakalıyorlar.

Fidanlık bundan böyle, Yeni Asya gazetemizin sayfalarında yerini alarak yoluna devam edecek inşallah...

