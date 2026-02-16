21 Şubat’a doğru

57. YIL Özel Sayımız: BİR DURUŞUN HİKÂYESİ

57. yılımızı idrak edeceğimiz bu sene de gazetemizin neşir hayatına başladığı 21 Şubat tarihinde o güne özel bir sayı ile sizlerle olacağız inşallah. “Bir Duruşun Hikâyesi” ana temasıyla hazırladığımız muhteva hazırlıklarımızda sona gelindi. Hedefimiz, 21 Şubat günü vizyon ve misyonumuzu, kırıksız çizgimizi, basın dünyasında takdir gören itibarlı duruşumuzu bir kere daha hatırlamamıza vesile olacak bir muhteva ile sizlere ulaşmak.

Yeni Asya bir abide, köklü bir çınar. Özel sayımızda önemli dönüm noktalarında nasıl bir duruş sergilemiş, bu duruş manşetlerine, haber ve yorumlarına nasıl aksetmiş? Hakkın hatırını âli tutan bu kararlı duruş, okuyucularında ve basın dünyasında nasıl karşılık görmüş? Kırıksız istikrar çizgisini nasıl korumayı başarmış sorularına cevap arayacağız.

Risale-i Nur’dan aldığı ölçülerle, her devirde; demokrasiyi, AB’yi, hak ve hürriyetleri savunurken ödediği bedelleri tekrar hatırlayacağız.

Şu soruların da cevabını bulmaya çalışacağız:

“Dijital Çağda Yeni Asya” başlığı altında, dijital dönüşümün yaşandığı günümüzde Yeni Asya olarak bizi nasıl bir gelecek bekliyor?

Değerlerimizi koruyarak nasıl bir dönüşüm sağlanabilir? Basılı gazetenin yerini dijital baskılar mı alacak? Yapay zekâ basın dünyasını ve bizi nasıl etkiler?

İslâm Yaşar’ın kaleminden “Çınar Duruşu” yazısıyla Yeni Asya’nın serencamını okuyacağız.

Yeni Asya emektarları, siyasiler, akademisyenler ve kanaat önderlerinin 57. yılımızla ilgili görüşlerini sayfalarımızda paylaşacağız.

Özel sayımızın geniş çevrelere ulaşması için katkı ve destekleriniz bekliyoruz.

57. Yıla Girerken 56 Yılın Mirası

21 Şubat 1970 sabahını hayal edin... Bir avuç idealist insanın, “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” diyerek yaktığı o ilk meşale, bugün tam 56 yıldır sönmeden yanmaya devam ediyor. Yeni Asya, sadece bir kağıt ve sayfalardan ibaret değil; darbelerin soğuk nefesine, kapatılmalara ve her türlü sansüre karşı elif gibi dik duran bir vicdanın, bir “hakikat” davasının adıdır.

Bediüzzaman Said Nursî’nin “Hakikat hiçbir şeye feda edilmez” düsturunu bayraklaştıran bu okul, bugün 57. kuruluş yıldönümünde yeni projelerin planlamasını yapıyor.

İçinde bulunduğumuz 2026 yılı, medyanın kabuk değiştirdiği bir dönemin işaretlerini taşıyor. Kâğıt (basılı) gazete tirajlarının düştüğü, Z ve Alfa kuşaklarının bilgiyi saniyelerle tükettiği bir çağdayız. Algoritmaların bizi kendi yankı odalarımıza hapsettiği, sahte haberlerin cirit attığı bu karmaşada; doğruyu yanlıştan ayırmak her zamankinden daha zor.

İşte Yeni Asya, tam bu noktada “Dijital Vicdan” kavramını hayatın merkezine yerleştiriyor. Bizim için dijital dönüşüm, sadece teknik bir yenilenme değil; Risale-i Nur’un hakikatlerini, gençlerin de anladığı dile, yani görsel ve interaktif dünyaya tercüme etme sanatıdır.

Bu vizyonun tezahürlerinden biri olan Youtube Yeni Asya TV (https://www.youtube.com/@YeniAsyaTV/videos), çok sayıda program üretti. 200 binin üzerinde izlenme ve binlerce saatlik seyredilme oranı bize şunu söylüyor: Dünya bu sese kulak veriyor!

Yeni Asya English TV (https://www.youtube.com/@YeniAsyaEnglish) Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya uzanan bu dijital köprü sayesinde dünyaya İngilizce sesleniyor. Artık Risale-i Nur dersleri, online kitap kulüpleri ve canlı yayınlarla zaman ve mekân sınırlarını aşmış durumda.

Peki, bizi neler bekliyor? Hedefimiz sadece teknolojiye ayak uydurmak değil, teknolojiye yön vermek olmalıdır. Geliştireceğimiz yapay zekâ destekli sistemlerle, okuyucunun ilgi alanına ve o anki ruh haline göre Risale-i Nur’dan bölümler öneren akıllı uygulamalar yolda. 3D animasyonlar ve sanal gerçeklik projeleriyle, özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize iman hakikatlerini uygun platformlarda anlatacağız. Yeni Asya’yı bir eğitim üssüne çevirerek; kendi podcast’ini yapan, kendi videosunu çeken, nesillere ihtiyaç var.

56 yıl önce o küçük kıvılcımı yakanların azmi, bugün dijital ekranlarda milyonlara ulaşıyor. Mecra değişiyor, teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor; fakat bizim hizmet aşkımız ve meşveret ruhumuz asla eskimiyor.

Sizleri Yeni Asya’nın bu büyük yürüyüşünde bugüne kadar olduğu gibi sadece bir “okuyucu” değil, bir “paydaş” olmaya davet ediyoruz. Sosyal medyada bu hakikatleri paylaşarak, videolarımızı seyrederek ve en önemlisi bu ruhu çevrenize tanıtarak omuz verebilirsiniz.

Yeni Asya Medya Grubu’nda İstişare Toplantıları

Yeni Asya Medya Grubu’nda 13-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen istişare toplantılarında, Yönetim Kurulumuz bütün hizmet birimlerimizle bir araya gelerek kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Üç gün süren toplantılarda; gazetemiz ve dergilerimiz başta olmak üzere, Yeni Asya Neşriyat, Yeni Asya Araştırma Merkezi, dijital yayın platformlarımız, vakfımız, Risale-i Nur Enstitüsü, YUHİB ve sosyal tesislerimiz gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren birimlerimizin geride kalan bir yıllık çalışmaları detaylı şekilde ele alındı. Yayın politikalarından organizasyonel süreçlere, dijitalleşme adımlarından eğitim ve kültürel faaliyetlere kadar geniş bir çerçevede yapılan müzakerelerde mevcut durum analizi yapılarak güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edildi. Ayrıca önümüzdeki bir yıllık döneme ilişkin hedefler, projeler ve stratejik öncelikler istişare edilerek ortak akıl ve meşveret anlayışı doğrultusunda yol haritası belirlendi.

Ramazan sayfamız yine dop dolu

Kur’ân ayı Ramazanı yine Ramazan sayfamızla karşılıyoruz. Babıâli’de “Ramazan sayfası” geleneğini başlatan gazetemizin Ramazan sayfasında, “Ramazan takvimi,” “Ramazan günlüğü” bölümleri, Risale-i Nur tefsirli Kur’ân meali, Cevşen ve Türkçe açıklaması, Peygamberimizin hayatından örnek kesitler, Ramazan fıkhı, lâtif nükteler, tefekkürî yazılar, şiirler, dünyadan ve ülkemizden Ramazan ile ilgili güncel haberler yer alıyor. Bunların yanısıra bu sene Ramazan sayfasında ayrı bir sürprizimiz var. Üstadın hayatında önemli yer tutan camileri tanıtmaya çalışacağız.

Ramazanın fazilet, mağfiret ve bereketinin üzerimize düşeceği bu zaman diliminin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.