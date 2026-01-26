Risale-i Nur’dan hayata mesajlar

Geçen hafta da değindiğimiz gibi Risale-i Nur’un telif sürecinin üzerinden geçen yüz yıl, geride bırakılmış bir tarih olmaktan ziyade, hâlen devam eden bir fikrî ve ahlâkî yolculuğu temsil etmektedir.

Bu süreç, yalnızca eserlerin ortaya çıkışıyla sınırlı kalmamış; onların nasıl okunduğunu, hangi şartlarda savunulduğunu ve içtimaî hayatta nasıl karşılık bulduğunu da içine alan dinamik bir tecrübe alanı oluşturmuştur. Bugün gelinen noktada mesele, sadece bu tecrübenin hatırasını yaşatmak değil; ondan ne ölçüde istifade edildiğini ve yeni şartlar karşısında nasıl bir istikamet belirlendiğini sorgulamaktır.

Risale-i Nur’u yalnızca okunması gereken bir külliyat olarak görmek yerine, çağın sorularıyla yüzleşebilen, yeni idrak seviyelerine hitap edebilen ve sorumluluk yükleyen bir emanet olarak ele almak, bu dönemin en temel vazifelerinden biridir. İkinci yüzyıla hazırlık da ancak bu anlayışın kurumsal, akademik ve toplum zemininde karşılık bulmasıyla mümkün olacaktır.

Bu sorumluluğun dünya ölçeğinde karşılık bulmaya başladığını gösteren çalışmalardan biri, Malezya merkezli akademik çalışmalardır. 2025 yılı Aralık ayında Uluslararası Sosyal Bilimlerde Araştırma ve İnovasyon Dergisinde (IJRISS) yayınlanan “Said Nursî ve Kur’ân’ın Birlikte Yaşama Vizyonu: Kutuplaşma Çağında Medeniyetler Arası Diyaloğu Yeniden Düşünmek” başlıklı makale, Risale-i Nur’un yalnızca imanî bir tefsir değil; aynı zamanda insanlığın ortak meselelerine hitap eden bir medeniyet perspektifi sunduğunu ortaya koyuyor. Çalışma, Risale-i Nur Külliyatının ahlâk ve tebliğ merkezli bir medeniyet metni olarak da okunması gerektiğini akademik bir çerçevede teyit etmektedir.

Bu tür çalışmalar, Risale-i Nur’un evrensel dilinin ve Kur’ân merkezli medeniyet anlayışının, yalnızca İslâm dünyası için değil; insanlığın müşterek problemleri için de güçlü bir referans kaynağı olduğunu göstermektedir.

**

Akademik Sorumluluk ve İkinci Yüzyıl Hedefi

Bu noktada önemli bir görev de Türkiye’deki akademik çevrelere düşmektedir. Risale-i Nur’un mesajlarının muteber uluslararası platformlarda doğru ve derinlikli biçimde anlaşılabilmesi için kaliteli akademik çalışmalara ihtiyaç vardır. Yüzüncü yıl, bu anlamda yalnızca bir eşik değil; Risale-i Nurları dünya gündemine taşıyacak yeni bir ilmî seferberliğin de başlangıcı olmalıdır.

Yeni Asya olarak, bu alandaki çalışmaları yakından takip ettiğimizi ve önümüzdeki dönemde yeni araştırmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz.

**

Yeni Projemiz: “Sen de Ara Bul, Sen de Kazan!”

Yeni hayata geçireceğimiz projelerden biri de e-satış mağazamız yeniasyakitap.com üzerinden hayata geçirilecek olan “Sen de Ara Bul, Sen de Kazan” projesidir.

31 Ocak 2026 itibarıyla her hafta sonu (Cumartesi–Pazar) uygulanacak bu proje, alışverişi şuurlu bir keşfe dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Seçili ürünlerde uygulanacak gizli %50 indirim, önceden ilân edilmeden, arayanın bulacağı bir fırsat olarak sunulmaktadır.

Projede;

1. Ürünler önceden ilân edilmiyor.

2. İndirimli ürünleri arayarak bulmak gerekiyor.

Bu yaklaşım, sadece ticarî bir kampanya değil; aynı zamanda “arayan bulur” düsturunu hayatın küçük, ama anlamlı bir alanına taşıyan sembolik bir davettir. Kampanya şartları çerçevesinde okuyucularımız, aynı üründen en fazla iki adet satın alabilecek; ödemeler üç aya kadar taksitlendirilebilecektir.

Not:

Yeni Asya çalışanları bu kampanyaya katılamaz.

Projenin detaylarına yayınlarımızdan ulaşabilirsiniz.

**

Dua Ayını Ramazan

Sayfamızla Karşılıyoruz

Rahmet, bereket, dua ve mağfiret iklimi olan üç ayların içindeyiz. Heyecan ile Ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyoruz. Ramazan ayının huzur ve coşkusu, her yıl “Ramazan sayfası” ile Yeni Asya’yı da kuşatıyor. Yaklaşan Ramazan ayı için Ramazan sayfasının hazırlıklarına başladık.

Ramazan sayfasında neler var?

Babıâli’de “Ramazan sayfası” geleneğini başlatan gazetemizin Ramazan sayfasında, “Ramazan takvimi,” “Ramazan günlüğü” bölümleri, Risale-i Nur tefsirli Kur’ân meali, Cevşen ve Türkçe açıklaması, Ramazan fıkhı, lâtif nükteler, tefekkürî yazılar, şiirler, dünyadan ve ülkemizden Ramazan ile ilgili güncel haberler yer alıyor. Bunların yanı sıra bu sene Ramazan sayfasında ayrı bir sürprizimiz olacak.

Üstadın izinde Ramazan

Siz değerli okuyucularımızın katkı, görüş, destek ve talebi Yeni Asya için çok kıymetli. Bunlardan biri de, Bediüzzaman’ın hayatında yer eden camilere Ramazan sayfasında yer verilmesi talebi oldu. Böyle bir projeye dahil olmak için, eğer Üstadın uğradığı camilerden birine yakın bir beldede iseniz, o cami ile ilgili bilgi ve fotoğrafları bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun dışında Ramazan’da camilerimizden teravih coşkusu ve iftar sevinci gibi haber ve görüntüleri de değerlendirilmesi için gönderebilirsiniz.

Ramazan’a kavuşmak duası ile

Peygamber Efendimiz’in (asm) “Allahʼım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek eyle! Bizi Ramazan’a kavuştur (mülâkî eyle).” (Taberânî) duası ile biz de Ramazan’a kavuşmamızı Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor, hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Katkı ve değerlendirmelerinizi bekliyoruz.

**

Her türlü görüş ve teklifleriniz için iletişim kurabilirsiniz:

WhatsApp: 0545 599 5492

neş[email protected]

Hepinize bereketli feyizli ve hayırlı bir hafta diliyoruz