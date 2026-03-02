Zekâtlar iman ve Kur’ân hizmetlerine

Ramazan-ı Şerif; ibadetin, duanın, infakın ve kardeşliğin zirveye çıktığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu ayda yapılan her hayır ve salih amel, rahmet-i İlâhiyenin bereketiyle kat kat sevap kazandırır. Ramazan denildiğinde akla gelen en önemli farz ibadetlerden biri de zekâttır.

Bu noktada, Said Nursî’nin Münazarat’ta dikkat çektiği hakikat son derece manidardır. Bediüzzaman, Münazarat adlı eserinde Medresetü’z-Zehra’nın en mühim varidat kaynaklarından birinin zekât olduğunu ifade eder. Ona göre zekât, doğru bir mecraya yönlendirilmediğinde “şûristana” dağılabilir; fakat meşru ve hikmetli bir kanala sevk edildiğinde “bitmez ve tükenmez bir menba” hâline gelir.

Bugün manevî Medresetü’z-Zehra vasfını taşıyan iman ve Kur’ân hizmetleri; neşriyat faaliyetleri, talebe hizmetleri, eğitim çalışmaları bu zamanın cihad-ı manevî cephesini temsil etmektedir. Bu hizmetler “şahs-ı manevî” esasıyla yürütülmekte; istişare ve meşveretle ihtiyaç öncelikleri belirlenmektedir.

Yeni Asya Vakfının yürüttüğü faaliyetler; Risale-i Nur merkezli neşriyat hizmetleri, talebe çalışmaları, kültürel ve ilmî organizasyonlar ile toplumun manevî ihtiyaçlarına cevap verme gayretini kapsamaktadır. Bu hizmetlerin sürdürülebilmesi, düzenli bir maddî desteğe bağlıdır. Ekonomik şartların ağırlaştığı günümüzde, dar imkânlarla yürütülen bu faaliyetlerin nefes alabilmesi için zekâtların “fî sebilillah” şuuru ile yönlendirilmesi büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Zekâtlarınızla, bitmez bir çeşmeye su taşıyabilir; bu zamanın manevî cihadına destek olabilirsiniz.

Yeni Asya Vakfı'mıza yapacağınız bağışları

Ramazan’da hem okuyalım, hem hizmete destek olalım

Ramazan ayı, yalnızca oruç ve ibadetle değil; Kur’ân’a yöneliş, tefekkür, dua ve neşriyatla da ihya edilmesi gereken bir mevsimdir. Bu mübarek ayda okunan her risale, yapılan her müzakere ve paylaşılan her hakikat; hem ferdî imanımıza kuvvet verir, hem de toplumsal dirilişe vesile olur.

Risale-i Nur eserleri, özellikle Ramazan’da daha derin bir mana kazanır. İktisat, şükür, ubudiyet ve münâcât bahisleri; bu ayın ruhunu anlamada bir rehber hükmündedir.

Bu çerçevede, Pazarlama ve Satış Servisimiz tarafından Ramazan’a özel hazırlanan kampanya; hem kendi manevî dünyamızı zenginleştirmek, hem de iman hizmetine katkı sağlamak için önemli bir fırsattır.

- Ramazan İktisat-Şükür Risaleleri, orucun hikmetini ve iktisadın ubudiyetle ilişkisini izah ediyor.

- Münâcât, kulun Rabbiyle olan münasebetini derinleştirp, duaya yeni bir ufuk açıyor.

- 100 Soruda Ramazan ve Oruç, Ramazan’a dair merak edilen meseleleri anlaşılır bir dille ortaya koyuyor.

Bu eserleri edinmek; yalnızca bir kitap satın almak değildir. Aynı zamanda iman ve Kur’ân hizmetlerinin devamına katkı sunmaktır.

Neşriyat hizmeti, bu zamanın en mühim “manevî cihadlarından” biridir. Hakikatlerin basılması, ulaştırılması ve yeni nesillere aktarılması; maddî destekle mümkün olmaktadır.

**

