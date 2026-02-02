"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Ramazan’da Rumûzât-ı Semâniye müjdesi

02 Şubat 2026, Pazartesi
Uzun süredir beklenen, Risale-i Nur Külliyatından Rumûzât-ı Semâniye isimli eser, inşallah Ramazan ayı içinde okuyucularıyla buluşacak.

Kur’ân’ın gaybî sırlarının bir anahtarı hükmünde olan bu değerli esere, Kur’ân ayı Ramazan’da kavuşmak lâtif bir tevafuk olacak. Yeni Asya Neşriyat tarafından hazırlanan eserin, baskı öncesi son gözden geçirmeleri yapılıyor. 

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 1932-34 yılları arasında Barla’da telif ettiği Rumûzât-ı Semâniye, Külliyattaki makamı itibariyle Yirmi Dokuzuncu Mektub’un Sekizinci Kısmı’nı teşkil ediyor.

Mektubat’ta ilgili bölümde şu not yer almaktadır:

“Sekizinci Kısım olan Rumûzât-ı Semâniye: Sekiz Remizdir, yani sekiz küçük risaledir. Şu remizlerin esası, ilm-i cifrin mühim bir düsturu ve ulûm-u hafiyenin [gizli ilimlerin] mühim bir anahtarı ve bir kısım esrar-ı gaybiye-i Kur’âniyenin [Kur’ân’ın gaybî sırlarının] mühim bir miftahı [anahtarı] olan tevafuktur...”

Eser, Külliyatın diğer kitaplarında olduğu gibi derkenar lügatçeli, Arapça-Farsça ibareler dipnotlarda meallendirilmiş ve en sona indeks ilâve edilmiş şekilde basılacak.

Kitabın “Takdim” kısmında şu bilgilere yer veriliyor:

“...Eser, esas itibariyle Yirmi Dokuzuncu Mektub’un İkinci Makamı olup, daha ziyade ‘Rumûzât-ı 

Semâniye’ ismiyle meşhur olmuştur. Kitapta Rumûzât-ı Semâniye dışında Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bu makama dahil ettiği Yirmi Dokuzuncu Mektub’un Üçüncü ve Dördüncü kısımları ile Yirmi Sekizinci Mektub’dan bazı bölümler de bulunmaktadır.

“Üstad Hazretleri bütün bu kısımlarda, Kur’ân’ın sure, ayet, kelime ve harflerinin, hususan ‘Allah’, ‘Kur’ân’ ve ‘Resul’ lafızlarının Kur’ân’daki adetlerinden, bu adetler arasındaki münasebetlerden, teşkil ettikleri tevafuk silsilelerinden, cifir ilmi ve ebced hesabı vasıtasıyla açılan gaybî sırlardan bahsetmektedir. Ayrıca numune olarak ‘dört küçük sure’ diye bahsettiği ‘Fatiha, İhlâs, Felak, Nas’ sureleri ile münhasıran Kevser ve Nasr surelerinin sırları üzerinde durmaktadır.”

Rumûzât-ı Semâniye’yi önemli kılan bir diğer husus da, eserin Latin Harflerinin kabulü ile Kur’ân harflerinin yasak edildiği bir devrin ilk yıllarında yazılmış olmasıdır. İşte bu dehşetli tahribata karşı verilmiş manevî bir mücahedenin mücessem bir tarihî kaydıdır aynı zamanda. Üstadın ifadesiyle "kıymettar bir gaybî anahtarı hissedip meczubane araştırmak içinde", "dehşetli sû-i kasdına karşı mücahidane ve heyecanlı bir mukabele"dir.

**

Ramazan sayfası geleneği devam ediyor

Geçen hafta da duyurduğumuz gibi Kur’ân ayını, Ramazan sayfamız ile karşılıyoruz.

Babıâli’de “Ramazan sayfası” geleneğini başlatan gazetemizin Ramazan sayfasında, “Ramazan takvimi,” “Ramazan günlüğü” bölümleri, Risale-i Nur tefsirli Kur’ân meali, Cevşen ve Türkçe açıklaması, Ramazan fıkhı, lâtif nükteler, tefekkürî yazılar, şiirler, dünyadan ve ülkemizden Ramazan ile ilgili güncel haberler yer alıyor. Camilerimizden teravih coşkusu ve iftar sevinci gibi haber ve görüntüler de sayfamızı süsleyecek. Bu senenin sürprizi olarak da Bediüzzaman’ın hayatında yer etmiş camilere sayfamızda yer vermeyi planladık.

Katkı, görüş ve değerlendirmelerinizi bekliyoruz.

**

57. yıldönümü hazırlıklarımız başladı

Yeni Asya olarak bir başka geleneğimiz de, gazetemizin neşir hayatına başladığı 21 Şubat tarihlerinde o güne özel bir sayı ile okuyucularımızın karşısına çıkmak. Ve aynı gün tertiplenecek faaliyetlerle de sevincimizi okuyucularımızla paylaşmak. 57. yılımızı idrak etmeye hazırlandığımız bu sene de gerek yayın, gerekse yüz yüze faaliyetler olarak hazırlıklara başladık. 

21 Şubat günü inşallah vizyon ve misyonumuzu, kırıksız çizgimizi, basın dünyasında takdir gören itibarlı duruşumuzu bir kere daha hatırlamamıza vesile olacak bir muhteva ile karşınıza çıkacağız.

Önümüzdeki haftalarda daha teferruatlı bilgi paylaşacağımızı belirtirken, özel sayımızın geniş çevrelere ulaşmasında sizlerin de katkı ve desteklerini bekliyoruz.

Gayret bizden, tevfik Allah’tan...

**

Her türlü görüş ve teklifleriniz için iletişim kurabilirsiniz: 

WhatsApp: 0545 599 5492

[email protected]

Hepinize bereketli feyizli ve hayırlı bir hafta diliyoruz.

