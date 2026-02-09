"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Seyda’nın Meclisi ve Epstein dosyası

09 Şubat 2026, Pazartesi
Dr. İbrahim Demiröz tarafından kaleme alınan ve yorumlanan Epstein dosyası etrafında ortaya saçılan belgeler, münferit bir skandalın ötesinde, haz ve güç merkezli sefih bir medeniyet anlayışının insanı ve hukuku nasıl bir araç haline getirdiğini gözler önüne seriyor.

Çocuk istismarı, şantaj ağları ve dokunulmaz elit ilişkileri; asıl problemin şahıslar değil, bu suçları mümkün kılan ahlâkî ve zihnî çöküş olduğunu gösteriyor. Yeni Asya’da iki gün boyunca ele alınan bu mesele, modern dünyada bilginin, prestijin ve gücün ahlâktan koptuğunda nasıl karanlık bir tahakküme dönüştüğünü hatırlatıyor.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin “Avrupa ikidir” tespiti, Epstein meselesini anlamada anahtar bir çerçeve sunuyor. Adalet ve insan onurunu besleyen bir Batı ile, “medeniyet-i sefihe”nin haz ve çıkarı kutsallaştıran yüzü arasındaki fark bugün daha görünür hâle gelmiş durumda. Yeni Asya’nın dikkat çektiği gibi, mesele birkaç “ahlâksız elit” değil; değerlerini kaybetmiş bir sistemdir. Bu tablo, insanlığı yeniden ahlâkın kaynağına ve sorumluluk şuuruna dönmeye davet eden güçlü bir ikazdır.

Üstadın çağlar aşan şu tesbiti bir kez daha zihinlerde yankılanıyor: “Eğer istersen hayâlinle Nurşin karyesindeki Seyda’nın meclisine git, bak. Orada fukarâ kıyâfetinde melikler, padişahlar ve insan elbisesinde melâikeleri bir sohbet-i kudsiyede göreceksin. Sonra Paris’e git ve en büyük localarına gir. Göreceksin ki, akrepler insan libâsı giymişler ve ifritler adam sûretini almışlar.”

***

Uluslararası Akademinin Risale-i Nur’a İlgisi Her Geçen Gün Artıyor

Esma-i Hüsna penceresinden ahlâk krizine bir bakış muhtevalı Malezya merkezli uluslararası bir akademik dergide yayımlanan yeni bir çalışma, Bediüzzaman Said Nursî’nin Esma-i Hüsna merkezli iman ve ahlâk anlayışını günümüz Müslüman toplumlarının yaşadığı manevî ve ahlâkî krizler bağlamında ele alıyor. Risale-i Nur Külliyatı esas alınarak hazırlanan araştırma; adalet, merhamet, sorumluluk ve toplumsal güven gibi değerlerin, Allah’ın güzel isimlerinin tefekkürüyle yeniden ihya edilebileceğini ortaya koyuyor.

Çalışma, iman ile ahlâk arasındaki kopuşun modern problemlerin temelinde yer aldığına dikkat çekerek, iman temelli bir ahlâk ve toplum tasavvurunu yeniden gündeme taşıyor. Çalışma ile ilgili haberimizin önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

57. Yıla Doğru

Yeni Asya, her yıl olduğu gibi bu yıl da neşir hayatına başladığı 21 Şubat tarihini özel bir gündemle karşılamaya hazırlanıyor. Gazetemizin kuruluş yıldönümü vesilesiyle gelenek hâline gelen özel sayı ve eş zamanlı faaliyetler için hazırlık süreci başlatıldı.

57. yılımıza adım atarken hem yayın çalışmaları, hem de okuyucularımızla yüz yüze buluşmayı hedefleyen programlar üzerinde titizlikle çalışılıyor.

Bu anlamlı yıldönümünde, Yeni Asya ailesi olarak okuyucularımızla birlikte idrak etmenin heyecanı ve sevinci şimdiden hissediliyor.

***

Ramazan Sayfası İçin Son Hazırlıklar

Daha önce de duyurduğumuz üzere, Kur’ân ayı Ramazan boyunca özel sayfamızla okuyucularımızın karşısında olacağız. Ramazan sayfasına yönelik hazırlıklarımız artık son aşamasına gelmiş bulunuyor.

Babıâli’de “Ramazan sayfası” geleneğini başlatan gazetemiz, bu yıl da zengin ve nitelikli bir içerikle Ramazan’ın ruhunu sayfalarına taşımayı hedefliyor. Ramazan takvimi ve Ramazan günlüğünün yanı sıra; Risale-i Nur tefsirli Kur’ân meali, Cevşen ve Türkçe açıklaması, Ramazan fıkhı, nükteler, tefekkür yazıları ve şiirler sayfamızda yer alacak. Bunun yanında Türkiye’den ve dünyadan Ramazan’a dair güncel haberler ile camilerimizdeki teravih coşkusu ve iftar sevinci de okuyucularımızla buluşacak.

Bu yılın özel sürprizi olarak ise, Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatında iz bırakmış camilere Ramazan sayfamızda yer vermeyi planlıyoruz. Katkı, görüş ve değerlendirmelerinizle bu bereketli çalışmaya sizleri de davet ediyoruz.

***

“Sen de Ara Bul, Sen de Kazan!” Projemiz Devam ediyor.

Yeni hayata geçirdiğimiz ve her hafta sonu devam edecek projelerden biri de e-satış mağazamız yeniasyakitap.com üzerinden hayata geçirilecek olan “Sen de Ara Bul, Sen de Kazan” projesidir.

31 Ocak 2026 itibarıyla her hafta sonu (Cumartesi–Pazar) uygulanmaya başlanan bu proje, alışverişi şuurlu bir keşfe dönüştürmeyi hedeflemektedir. 

Seçili ürünlerde uygulanacak gizli %50 indirim, önceden ilân edilmeden, arayanın bulacağı bir fırsat olarak sunulmaktadır.

Projede; 1. Ürünler önceden ilân edilmiyor.  2. İndirimli ürünleri arayarak bulmak gerekiyor. Bu yaklaşım, sadece ticarî bir kampanya değil; aynı zamanda “arayan bulur” düsturunu hayatın küçük, ama anlamlı bir alanına taşıyan sembolik bir davettir. Kampanya şartları çerçevesinde okuyucularımız, aynı üründen en fazla iki adet satın alabilecek; ödemeler üç aya kadar taksitlendirilebilecektir.

***

Her türlü görüş ve teklifleriniz için iletişim kurabilirsiniz: 

WhatsApp: 0545 599 5492

[email protected]

Hepinize bereketli, feyizli ve hayırlı bir hafta diliyoruz.

