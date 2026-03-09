23 Mart’a doğru

Vefatının 66. yıldönümü vesilesiyle, “Mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecek” diyen muazzez Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Mart münasebetiyle Yeni Asya olarak özel bir sayı ile okuyucularımızın karşısında olacağız inşallah. Üstadımızın fikirlerini, hizmet mirasını ve 1 asır öncesinden verdiği mesajların günümüze bakan yönlerini ele alan yazılarla hazırlanacak olan bu özel sayı, bıraktığı manevî mirası yeniden hatırlamaya ve anlamaya vesile olacak.

Hazırlıkları süren bu özel sayımızda ana konu olarak; insanlığın, özellikle günümüzde çok ihtiyaç duyduğu “küresel vicdan, insaniyet, demokrasi, hak ve hürriyetler” gibi değerler Risale-i Nur ışığında ele alınacak. Nurların telifinin 100. yılı öncesinde asırlık bi değerlendirme yapılacak. İç ve dış dünyadan yazılar ve röportajlarla Üstadın hayatı ve dâvâsının günümüz dünyasına yansımaları orijinal bakış açılarıyla sunulacak.

**

19. RİSALE-İ NUR KONGRESİ

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından Ankara’da düzenlenecek olan 19. Risale-i Nur Kongresi, 25–26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kongrenin ana teması “Bediüzzaman Said Nursî’nin Görüşleri Işığında Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi” olarak belirlendi.

Belirlenen ana başlık çerçevesinde kongrede beş ayrı masa çalışması yapılacak; bu çalışmaların sonuçları ise 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek panelde kamuoyu ile paylaşılacak.

Kongre masa başlıkları şu şekilde planlandı:

1. Küresel Vicdan

2. İnsaniyet

3. Demokrasi ve Hürriyetler

4. Uluslararası İlişkiler ve Adalet

5. Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi (Hanımlar Masası)

Bilgi ve iletişim: [email protected]

**

SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZLE ONLINE TOPLANDIK

Müessesemizin Pazarlama ve Satış Birimi tarafından, 1 Mart 2026 tarihinde Yeni Asya Neşriyat satış temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi bir değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda neşriyat faaliyetlerinin mevcut durumu ele alınırken, önümüzdeki döneme dair hedefler ve planlamalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda;

- Yeni yayımlanan eserler hakkında bilgilendirme yapılırken, hazırlık aşamasındaki kitap projeleri de tanıtıldı. Otomatik liste uygulamalarının önemi üzerinde duruldu.

- Yeni yayınlanan çocuk kitapları ve satış trendleri değerlendirildi. Ayrıca hazırlık aşamasındaki yeni çocuk kitapları hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

- Gazetemizin dağıtım süreçleri kapsamında elden dağıtım sistemi (ASPAŞ abone sistemi) ve Turkuvaz son satıcı (bayi) uygulamaları hakkında açıklamalar yapıldı.

- Dergi grubunun güncel bayi satış verileri paylaşılırken, 2026 yılı için uygulanacak abonelik sistemi ve abonelik türleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

- 2026 yılı takvim satışlarının mevcut durumu değerlendirilirken, gelecek yıl için planlanan takvim çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

- Yıl boyunca gerçekleştirilen kampanyalar hakkında genel değerlendirmeler yapıldı, satış temsilcilerinin görüş ve teklifleri alındı.

- Kitap fuarlarının neşriyat faaliyetleri açısından taşıdığı önem bir kez daha vurgulandı. Müessesenin 2026 fuar takvimi ve temsilcilerin fuar tecrübeleri paylaşıldı.

**

ZEKÂTLAR YENİ ASYA VAKFI’NDA HAYAT BULUYOR

Zekâtlarınızla bitmez bir çeşmeye su taşıyabilir, bu zamanın manevî cihadına destek olabilirsiniz.

Yeni Asya Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı’na yapacağınız bağışları:

EFT / Havale yoluyla aşağıdaki IBAN hesabına gönderebilir veya vakfımızın internet sitesi üzerinden banka kartı ya da kredi kartıyla kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Hesap Adı:

Yeni Asya Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı

Banka: Kuveyt Türk (TL)

IBAN: TR11 0020 5000 0000 8128 1000 01

Bağış için:

https://yav.org.tr/bagis

**

