ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

12 Ocak 2026, Pazartesi
Dergi Abone Kampanyamız Devam Ediyor

Yeni Asya Dergi Grubu olarak, “Herkes okusun diye” anlayışıyla hazırladığımız yıl sonu kampanyamızı avantajlı fiyatlarla sürdürüyoruz. Okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen bu kampanya ile hem yeni okuyucularımız, hem de mevcut abonelerimiz için önemli kolaylıklar sunulmakta.

Kampanya kapsamında iki farklı abonelik seçeneği yer almakta:

- 4 dergi–1 yıllık abonelik:

Normalde 8.300 TL olan paket, kampanya süresince 7.900 TL.

- 3 dergi–1 yıllık abonelik:

Normalde 7.200 TL olan paket, kampanya süresince 6.900 TL.

Her iki abonelik seçeneğinde de 12 ay boyunca sabit fiyat garantisi uygulanmakta olup, kargo ücretleri müessesemiz tarafından karşılanacak.

Bu yönüyle kampanya, ekonomik şartlar göz önünde bulundurulduğunda okuyucularımız için ciddi bir maliyet avantajı sağlamakta.

Ocak ayı sonuna kadar devam edecek olan bu fırsatla, kültür dünyamızın bu nadide yayınlarını daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz.

İİletişim: www.yeniasyakitap.com ve WhatsApp: 0545 599 54922 

**

Takvim Kampanyası: Sizden Tutuklu ve Mahkûmlara

Yeni Asya olarak bu yıl da sosyal sorumluluk anlayışımızın bir yansıması olarak “Sizden Tutuklu ve Mahkûmlara Hediye Takvim Kampanyası”nı hayata geçirmiş bulunuyoruz. “Mahkûmların her günü nurlansın” niyetiyle hazırlanan bu çalışma, okuyucularımızın desteğiyle anlam kazanmakta.

Kampanya kapsamında sunulan takvim seçenekleri ve fiyatları şu şekilde:

- Tekli takvim çeşitleri: 120 TL

- Bediüzzaman Takvimi: 325 TL

Bağış yoluyla temin edilen takvimler, cezaevlerindeki tutuklu ve mahkûmlara ulaştırılarak onlara manevî bir destek sunmakta. Gösterilen ilgi ve hassasiyet için okuyucularımıza teşekkür ederiz.

İletişim: www.yeniasyakitap.com ve WhatsApp: 0545 599 5492 

**

Fuarlarımız Devam Ediyor: 18. Çukurova Kitap Fuarı (Adana)

2026 yılına, eserlerimiz için bir ilânat vazifesi gören, yayıncılık faaliyetlerimizi sahaya taşıyan önemli organizasyonlarla başlıyoruz. Bu kapsamda Yeni Asya Neşriyat, fuar sezonunun ilk durağı olarak Adana’da düzenlenecek olan kitap fuarında yerini aldı.

10–18 Ocak 2026 tarihleri arasında, TÜYAP A.Ş. tarafından organize edilen 18. Çukurova Kitap Fuarı’nda standımızda siz değerli okurlarımızı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. Kitaplarımız, dergilerimiz ve özel yayınlarımızla yer alacağımız bu önemli kültür buluşmasında, okuyucularımızla birebir temas kurmayı, fikir ve gönül bağlarımızı pekiştirmeyi hedefliyoruz.

 **

Yıl Sonu Kampanyasına Teşekkür

Öte yandan, yıl sonu itibarıyla yeniasyakitap.com üzerinden belirli ürünlerde uygulanan kampanyamızın son derece verimli geçtiğini memnuniyetle ifade etmek isteriz. 

Gösterilen yoğun ilgi, okuyucularımızın yayınlarımıza olan güveninin ve teveccühünün en açık göstergesi. Bu vesileyle kampanyamıza destek veren tüm okuyucularımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

Yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla; okuyan, düşünen ve tahkik eden insan idealine katkı sunmaya devam edeceğiz. 

Okuyucularımızla birlikte büyüyen bu yolculukta, desteğiniz bizim için en büyük güç kaynağıdır.

Hepinize bereketli feyizli ve hayırlı bir hafta diliyoruz

