"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Adalet hatemi ve zulüm uysallığı

Ahmet BATTAL
14 Eylül 2025, Pazar 00:58
Yeni Asya’nın eski yazarlarından ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin emekli hocalarından Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ile yine Yeni Asya’nın eski yazarlarından ve Hatemi Hocanın öğrencilerinden Ömer Faruk Uysal arasında X’te yaşanan adalet müzakeresinde hakemlik size yakışır.

Önce atışma mesajları: 

***

Hatemi: Söylemek zorundayım ki Ekrem İmamoğlu mağdurdur, baharın büyük kısmı ve yazı Silivri’de geçirdi. Diplomasında da ibtale yol açacak bir şey yoktu. Bir an önce muhalefetle barışıp bütün mağduriyetlerin giderilmesi ve karşılıklı olarak yüksek tansiyonun düşürülmesi gerekir. “Düşmeni hunhâru bî âr” bu dumanlı havadan çok hoşlanıyor ve punduna getirip bir iki füze postalamayı düşünüyor. Daha önce de söyledim, düşman karşısında müstahkem bina halinde durmak Kur’ân-ı Kerîm emridir.

Uysal: Muhterem hocam, Biz sizi muazzam genel ve hukuk birikiminiz kadar, adaletinizle de tanıyoruz. Bunca suçlu itirafı, para kuleleri, vs. görüntüleri, belgeler ve tanıklara, Karun kadar servete rağmen nasıl emin ve kefil olabiliyorsunuz? Tüm dosyalara vakıf mısınız? Ne zaman yargıladınız? Siz bir insan sarrafısınız, İmamoğlu’nu çözmüş olmalısınız! Ciddi insanî zaaflarını, rol kesmesini, Kemalizm’i maske yapmasını, ithamlara karşılık “Bana bakan Atatürk’ü görür” gibi tribünlere oynamasını, yargıyı siyasallaştırmasını görmüyor olamazsınız! Kefil de olamazsınız! 

Hatemi: Bunlar boş sözler! Suç delili değil!

Uysal: Suç delili sunmadım. Onlar dosyada, ama siz onları görmediniz ve okumadınız! İmamoğlu’nun diplomasından hareketle, bunca hırsızlığı ibra edemezsiniz. İtirafçılar neyi niçin itiraf ediyor ve suçlarını kabul ediyorlar? Açıklayabilir misiniz? Siz gerçekten emin misiniz? Kefil misiniz? Kırk arkadaşı suçu itiraf ve kabul ediyor. “Suçluyum ve indirim istiyorum” diyor. Siz nasıl “hayır, suçsuz” diyebilirsiniz? Önyargı kadar, ön ibra da adaletsiz değil mi? Yargılanmasınlar mı?

Hatemi: Yargılansınlar amma tutuklu olarak değil! Kırk kişinin etkin pişmanlıktan paçayı kurtarmak üzere itirafta bulunması itham edilenin suçlu olduğuna delil değildir. Etkin pişmanlığın bu tarzda yorumlanması da çok kötü sonuçları olacak bir hatâdır. Bizim okuduğumuz hukuk da böyle değildi. Hukukun da canına okunmamalı! Suçunu itiraf insanın kendisi için bile kesin delil olamazken nasıl olur da suç isnad edilen kişi için başkasının itirafı kesin delil olur? Hukukçular titremeseler de zararı yok amma bir an önce kendilerine dönmelidirler!

***

Şimdi bazı seçmece ve kesmeceler: 

-İmamoğlu yargıyı siyasallaştırmıyor mu Hocam?

-Bu sorunun cevabını sen değil de onu cezaevine attıran siyasetçiler düşünsün evlâdım.

-Hocam İmamoğlu’na nasıl kefil oluyorsunuz? 

-Kefil olmuyorum değerli öğrencim, yargılansın, ama tutuklu yargılanmasın!

-Ön ibra adaletsizlik değil mi hocam?

-Evlâdım bunu senden duydum. Cevabını da ben bilemedim. Ama “beraat-i zimmet asıldır”ı sana ben öğretmiştim. Unuttun mu yoksa!

-Unutmadım da bu günler adalet isteme günleri değil ki Hocam.

-Ne diyebilirim ki? Bari hukuk okuyanlar hukukun canına okumasın evlâdım!

Bu diyaloglardan sonra bizim okuma tavsiyemiz de şu: Bu atışmaları, başka bir zamanda, başka bir yerde, diploması ve serveti tartışılan başka bir siyasetçi için de okuyabilirdiniz ve okuyabilirsiniz. Ne düşünürdünüz ve ne düşünürsünüz?  

Yazın, duyuralım…

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2026 bütçesinde faiz yükü ağır: Memura 5 trilyon, faize 3 trilyon

    'Köye ekmeği Bakan Şimşek getirsin'

    Hani satış yoktu?

    Gençler ne eğitimde ne istihdamda

    'Gazze, insani ve tıbbi açıdan hayal edebileceğimiz en kötü durumda'

    Sakızlardaki mikroplastiklere dikkat!

    Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması: Başkan Mutlu ve 36 şüpheli gözaltına alındı

    Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye ile Almanya karşı karşıya

    Kimliğimizle barışık olmak

    Küresel Sumud Filosu'nun Gazze’ye hareketi 13 Eylül'e ertelendi

    Ümraniye'de İETT otobüsü yandı

    Rusya'nın doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem

    Basına baskı tam gaz

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Darbelerin panzehiri tam demokrasi

    Yargı kararlarının ekonomik maliyeti de hesaplanmalı

    Dışişleri Bakanı Fidan: AB’ye tam üyelik stratejik hedefimiz

    Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Artık bu kısır döngüyü kırmak zorundayız

    Yunanistan'ı eleyen Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez finalde

    Özel: Demokratlar birlikte direnmeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hani satış yoktu?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Köye ekmeği Bakan Şimşek getirsin'
    Genel

    2026 bütçesinde faiz yükü ağır: Memura 5 trilyon, faize 3 trilyon
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.