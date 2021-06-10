Denizler çok zor durumda

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçların gerçekleştirdiği deniz dibi temizliğinde plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkarıldı.

‘Denizlerimiz plastik atıklarla boğuluyor’ Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesince Antik Kent Gümüşlük Limanı'nda düzenlenen etkinliğe 10 dalgıç katıldı. Yaklaşık 2 saat süren temizlikte, deniz dibinden plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkarıldı. Tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı. Etkinliği takip eden bazı öğrenciler ve vatandaşlar, atıkların denize atılmasına tepki gösterdi. Temizlik çalışmasını sualtı kamerası da görüntüledi. AA

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