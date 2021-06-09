‘Denizlerimiz plastik atıklarla boğuluyor’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü’nde, “okyanusların plastik atıklarla boğulduğuna” dikkati çekerek uyarıda bulundu.

Euronews’deki habere göre Guterres, Dünya Okyanus Günü’nde yayımladığı mesajında, insanlığın okyanuslara, denizlere ve deniz kaynaklarına saldırısının devam ettiğini vurguladı. Dünyanın en uzak köşelerindeki mercan adalarından en derin okyanus diplerine kadar “okyanusların plastiklerle boğulduğunu” belirten Guterres, aşırı avlanmanın ise yıllık 90 milyar dolar net kayba sebep olduğunu ifade etti. Karbon emisyonlarının, okyanusların ısınmasını ve asitlenmesini tetiklediğine, biyolojik çeşitliliği yok ettiğine ve deniz seviyelerinin yükselmesine sebep olduğuna işaret eden Guterres, okyanusların büyük çoğunluğunun gelişmekte olan ülkelerdeki 3 milyardan fazla insanın geçim kaynağı olduğunu belirtti.

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