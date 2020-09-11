Depremler kapıda

Jeoloji profesörü Doğan Perinçek, “Çanakkale Çan civarında üç dört tane fay var. Bu faylar aynı anda birbirini tetikleyerek kırılabilir. O zaman bir felâket olur. Depremlerin zamanını hiçbir şekilde söyleyemiyoruz, ama kapının ağzında” dedi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında Marmara Denizi’nde önceki gece meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Doğan Perinçek, konuyla ilgili olarak geçen günlerde açıklamada bulunmuş ve “Depremler Çanakkale’ye yöneliyor” demişti. Duvar’ın haberine göre, Perinçek, “Depremler, Ganos Dağı’nın oraya ilerlemesi gerekirken ilerlemiyor. Karabiga ve Erdek yönüne dönüyor. Bunu net olarak haritada da görüyoruz. 6 depremin iki tanesi Erdek, iki tanesi Karabiga tarafına dönüyor. Bu tabi yeni gördüğüm bir şey değil, daha önceki aylarda da benzer gözlemlerim oldu. Sürekli söylediğim şu: Tekirdağ önlerine kadar depremler geliyor, oradan sonra Şarköy yönünde gideceğine, Karabiga-Erdek yönüne dönüyor, Marmara Adası civarında yön değiştiriyor. Yaşadığımız deprem de bu söylediklerimden hiç farklı değil” dedi.

Çan civarındaki faylara dikkat

Prof. Dr. Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü: “Depremin Karabiga-Biga-Erdek tarafına yönelmesi, Çan’daki fayı tetikleyecek anlamına geliyor. Bu depremin ve Marmara’daki fayların üzerinde durmamın nedeni de o. Eninde sonunda gelecek Çan’daki fayı kıracak, Bayramiç’in güneyindeki Evciler fayını kıracak diye düşünüyorum. Veya Biga civarındaki fayları kıracak, o faylara da Biga-Çan Fay Zonu diyoruz. Orada birkaç tane fay var, ama en büyük fay Evciler fayı. Yaklaşık 45 kilometre. Buradaki fayların boyutları, 5-45 kilometre arasında değişiyor. Fayın boyu ne kadar uzunsa, oluşturacağı deprem de o kadar büyük oluyor. Çan civarında, 10-15-5 kilometre gibi üç dört tane fay var. Bu faylar aynı anda birbirini tetikleyerek kırılabilir. O zaman bir felâket olur. O zaman 7 civarı, 7.2, 7.5 gibi depremleri yaşayabiliriz. Depremlerin zamanını hiçbir şekilde söyleyemiyoruz, ama ben bu konuda iki senedir açıklama yapıyorum. Ama kapının ağzında. Bunun net bir şekilde yaklaştığını görüyorum. Erdek-Biga-Karabiga-Çan veya Bayramiç, bunlardan biri olacak.”

TMMOB’dan fay yasasına destek

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, gündeme gelen fay yasasını desteklediklerini belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle: “Ocak 2020 tarihinden bu yana geçen yaklaşık 8 aylık zaman dilimi içinde yaşanan afetler sonucunda 120’yi aşkın kişi öldü. 25.000’i aşkın konut veya işyeri hasar görmüş, 8-9 milyar lirayı aşan maddî kayıplar ortaya çıkmıştır. 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun’da değişikliği içeren önerimiz şöyle: “7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla AlınacakTedbirlere Dair Kanun “afet öncesi, sırası ve sonrası” yapılacak iş ve işlemlere açıklık getirecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Aktif fay zonlarının üstü, dere yatakları, taşkın, heyelan, çığ ve kaya düşmesi tehlikesi alan sınırları içinde kalan yapılar öncelikle 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamına alınarak kamusal bir anlayışla kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılmalı. Sonuç olarak; düzenlemeleri içeren bir “Fay yasasına” Evet” diyoruz. Aksi takdirde rant politikaları yaklaşımını temel alan, yapı denetim kuruluşları ile ve beton lobisinin istem ve çıkarları doğrultusunda yapılacak bir “fay yasasının” toplumu doğa kaynaklı afetlere karşı koruması mümkün değildir.” İstanbul – Yeni Asya