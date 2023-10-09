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10 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Doğu Karadeniz'de hortum gözlemlendi

09 Ekim 2023, Pazartesi 10:03
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısı yaptığı Doğu Karadeniz'de hortum oluştu.

Samsun'un Canik ilçesi açıklarında sabah saatlerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortumun ardından bölgede şiddetli yağış başladı.

Meteorolojiden dün yapılan uyarıda, Doğu Karadeniz'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

AA

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