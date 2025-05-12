İstanbul-Beyoğlu'nda tehlike dolu saniyeler: Otomobil yanında takla attı

İstanbul-Beyoğlu'nda, bir yayanın refüje çarpıp takla atan otomobili fark ederek son anda kaldırıma çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Akyol Sokak'ta yokuşta seyreden Necmi S. idaresindeki 34 BG 2086 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpıp takla attı. Bu sırada arkasına doğru bakan bir yaya, araç sürücüsünün hakimiyetini kaybettiğini görerek son anda kaldırıma doğru kaçtı. Sürücünün yaralanmadığı kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca da görüntülendi. AA

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