Tecrübelerini paylaştı

Emekli Orman Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Çakır, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, genç çalışanlarla tercübelerini paylaştı.

1990-1993 yılları arasında Bolu Orman Bölge Müdürü olarak görev yapan Ramazan Çakır, emekli olduğu Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevinden yıllar sonra yeniden eski görev yerini ziyaret etti. Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katıldığı toplantıda genç ormancılarla tecrübelerini paylaşan Çakır, geçmiş ve günümüz ormancılığına dair değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin devamında Aladağ ve Kıbrıscık Orman İşletme Müdürleri ile görüşerek burada yapılan ormancılık faaliyetlerini yerinde gördü. Bolu Orman Fidanlığını gezerek çalışmaları dinleyen Çakır, yapılan faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sedat Serdar - Yeni Asya



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