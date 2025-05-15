Olay yerini terk eden sürücüye hapis cezası

Trafik kurallarına uymayan sürücülere verilen idarî para cezalarının arttırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklifle, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişikliklere gidilecek. Teklife göre, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlara, hatalı şerit değiştirenlere, dönüş kurallarına uymayanlara verilen idarî para cezaları yükseltilecek. Maddî hasarlı, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında mecburiyet dışında olay yerinden ayrılanlara uygulanan idarî para cezası 46 bin liraya çıkarılacak. AA

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