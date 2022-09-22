Edirne’de dükkân fiyatları uçtu

Bulgar vatandaşların alışveriş için geldikleri Edirne, ticarette altın dönemini yaşıyor. Durum böyle olunca dükkân fiyatları da uçtu.

Geçen yıl kirası 10 bin lira olan dükkân, bugün 40 bin liraya yükseldi. Bölgedeki dükkân fiyatları İstanbul İstiklal ve Bağdat Caddeleri ile yarışıyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, yalnızca kiralık dükkân değil depo ve satılık dükkân fiyatları da arttı. İlin en işlek caddesi olan Saraçlar’da 240 metrekare için 35 milyon lira isteniyor. Dükkân fiyatları 10 milyon TL’den başlıyor. Saraçlar Caddesi’nin arka sokağında bile âtıl durumdaki dükkânlar için 5 milyon lira fiyat talep ediliyor. 1.000 metrekarelik depo alanı için aylık 30 bin lira kira, satılık olarak ise 10 milyon lira bedel biçiliyor. Haber Merkezi

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