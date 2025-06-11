Don vurdu, limon cep yakıyor

Türkiye’de 36 ilde etkili olan don olayı tezgahtaki ürünlerin fiyatlarına yansımaya başladı. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde limon fiyatı yükseldi. Kilosu 100 liradan satılan limonun tanesi ise 27 lira.

Bir vatandaş, “Çok pahalı alınıp yenmez. Limon tuzu kullanacağım, ne yapayım” dedi. Başka bir vatandaş ise, “Bu sene soğuk gitti don vurdu o yüzden alamıyoruz, yiyemiyoruz. Limonsuz da olmuyor ama sıkıştığımız yerde alırız ne yapalım. Bir tane bir tane alırız biz de artık yapacak bir şey yok. Kilo ile alamıyoruz” ifadelerini kullandı. Osmaniye - Anka

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