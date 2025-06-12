Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

[O kâfirlere] de ki: Sizinle benim aramızda şahit olarak Allah ile Onun kitapları hakkında bilgi sahibi olanlar yeter.

Ra’d Suresi: 43

HADİS:

Ayakkabınızın bağına varıncaya kadar her şeyi Allah’tan isteyiniz. Çünkü Allah bir şeyi müyesser etmeyince o şey elde edilemez.

Camiü’s-Sağir, No: 2354