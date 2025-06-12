12 Haziran 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
[O kâfirlere] de ki: Sizinle benim aramızda şahit olarak Allah ile Onun kitapları hakkında bilgi sahibi olanlar yeter.
Ra’d Suresi: 43
HADİS:
Ayakkabınızın bağına varıncaya kadar her şeyi Allah’tan isteyiniz. Çünkü Allah bir şeyi müyesser etmeyince o şey elde edilemez.
Camiü’s-Sağir, No: 2354
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