Yeneroğlu: Binlerce gemi ile Gazze’ye doğru harekete geçme zamanı gelmiştir

İsrail’in Gazze’de 614 gündür sürdürdüğü soykırıma dikkat çeken İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, küresel vicdanın sesini daha fazla yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Yeneroğlu, “Akdeniz’de bir değil, yüzlerce, binlerce gemi ile Gazze’ye doğru harekete geçme zamanı gelmiştir. Tüm dünyayı insanlığa karşı işlenen bu açık suçları durdurmak üzere seferber olmaya davet ediyorum“ dedi. 9 Haziran sabahı uluslararası sularda insanî yardım taşıyan Madleen gemisine İsrail donanması tarafından yapılan hukuk dışı müdahaleyi en sert dille kınadığını ifade eden Yeneroğlu, “Bu müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlâlidir. Gemideki tüm tutuklular derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır. Madleen’e yapılan bu saldırı, Akdeniz’in vicdan gemilerini durdurmaya yetmeyecektir” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

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