“İsrail’e silâh taşıyan gemiyi durdurun”

Gazze’de aylardır süren insanlık dramı derinleşirken, Birleşmiş Milletler’in Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Türkiye’ye dikkat çekici bir çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Albanese, Türkiye limanlarına yanaşan ve İsrail ordusu için malzeme taşıdığı öne sürülen “VELA” isimli gemiye müdahale edilmesini istedi. Karar’ın haberine göre, Gazze’de aylardır süren insanlık dramı derinleşirken, Birleşmiş Milletler’in Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Türkiye’ye dikkat çekici bir çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Albanese, Türkiye limanlarına yanaşan ve İsrail ordusu için malzeme taşıdığı öne sürülen “VELA” isimli gemiye müdahale edilmesini istedi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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