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'Eyyam-ı bahur' sıcakları kapıda

30 Temmuz 2020, Perşembe 16:52
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Yurt genelinde bayramdan itibaren yazın en sıcak günleri yaşanmaya başlıyor. Eyyam-ı bahur sıcakları bayram boyunca etkisini gösterecek." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, eyyam-ı bahur sıcaklarının Kurban Bayramı boyunca etkisini göstereceğini söyledi.

Eskilerin yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullandığı eyyam-ı bahur, 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor.

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere bırakan eyyam-ı bahur, bu sene bayram döneminde etkisini hissettirecek.

Toros, yaptığı açıklamada, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Modelleme Takımı'nın değerlendirmelerine göre, sıcaklıkların artmaya başlayacağını belirterek, sıcak günler olarak ifade edilen eyyam-ı bahurun artık daha uzun ve etkili olacağını kaydetti.

Yurt genelinde Kurban Bayramı'ndan itibaren yazın en sıcak günlerinin yaşanmaya başlayacağını dile getiren Toros, şöyle devam etti:

"Eyyam-ı bahur sıcakları bayram boyunca etkisini gösterecek. Bayramın ilk günü Akdeniz ve Ege bölgelerinde 35 dereceyi aşan sıcaklıklar gözleniyor. Arap Yarımadası üzerinde yer alan kuru ve sıcak alçak basınç merkezinin etkisiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar beklenmekte."

Doğu Karadeniz'de yağış var

Toros, bayramın birinci ve ikinci gününde Doğu Karadeniz'de gök gürültülü yağış beklenirken, bölgede sıcaklıklarının 23-25 derece arasında değişeceğini ifade ederek, bayramın 3 ve 4. günlerinde batıdan gelen oluk sistemi nedeniyle Marmara ve Ege'de sıcaklıkların birkaç derece düşerek 27-29 derece hissedilmesinin beklendiğini anlattı.

Akdeniz'de Toroslar ve çevresinde gök gürültülü yağışlar görülmesiyle birlikte sıcaklıklarda 1-2 derecelik düşüş tahmin edildiğini dile getiren Toros, kuzeyde yer alan soğuk sistem sebebiyle Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak yağışların devam edeceğini aktardı.

Güneş çarpmalarına dikkat

Bayramın ilk günleri etkisini gösterecek eyyam-ı bahur günlerinde yaşlı, çocuk, hamile ve hastaların sıcaktan olumsuz etkilenebileceklerini belirten Toros, "Eyyam-ı bahur sıcaklıklarında vatandaşlar güneş çarpmalarına karşı dikkatli olsunlar. Işınların daha dik geldiği saatlerde güneşe daha az maruz kalsınlar. Çok yorucu işlerle uğraşanlar daha dikkatli davranmalılar. Bu günlerde hepimiz daha çok su tüketmeyi ihmal etmeyelim." ifadelerini kullandı.

AA

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