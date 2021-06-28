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28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Göllerimiz tehdit altında

28 Haziran 2021, Pazartesi 21:10
Meraları ve zengin biyolojik çeşitliliği, flora ve faunası açısından önemli bir bölge olan Dipsiz Göl ve Eğrigöl yapılaşma tehdidi altında.

Antalya’nın Akseki ilçesi ile Konya’nın Bozkır ilçesi sınırında 1702 rakımda bulunan nilüfer çiçekleri ile ünlü Akseki Dipsiz Göl ve Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen Yaylası’ndaki 2350 rakımlı Eğri Göl çarpık yapılaşma tehdidi altında bulunuyor. Meraları ve zengin biyolojik çeşitliliği, flora ve faunası açısından önemli bir bölge olan ve arıcılar için de önemli bir üretim alanı olan Söbüçimen’de yaylacıların taş ve ahşaptan yaptığı evlerin yerini betonarme yapılar almaya başladı. Yine Antalya’nın Akseki ilçesi ile Konya’nın Bozkır ilçesi sınırlarında bulunan 1702 rakımlı Eğri Göl’de de göl manzaralı yazlık konutlar yükselmeye başladı. Her iki yaylada göl manzaralı ev yapılmak üzere yapılan temel kazıları tepkilere neden oluyor. Göl çevresinde ise çok sayıda kepçe ile kazılmış temel kazısı bulunuyor.Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) üyesi Erdoğan İster, Antalya’da bulunan yaylaların en güzellerinden birisinin Eğri Göl Yaylası olduğunu söyledi. 2000 metrede bulunan Eğri Göl ve güneyine yaslanan Geyik Dağı’nın Türkiye’nin nadide tabiat harikalarından olduğunu belirten İster, “Geyik Dağı, Silifke Göksu ve Alanya Alara Çayı’nı besleyen dağdır. Ayrıca Eğri Göl bir zamanlar ke-revit ve kırmızı alabalığın bolca bulunduğu bir gölümüz iken kaçak ve usûlsüz avlanmalar, gölün kirletilmesiyle bugün kerevit kalmamış, alabalıkta çok az görülmektedir” dedi.

‘Milli park ilan edilmesi gerekli’

Eğri Göl ve çevresindeki yaylaların kışın 5 ay boyunca yolu kapalı olduğundan doğanın nefes aldığını söyleyen İster, “Ancak baharla birlikte asfalt olan yolun açılmasıyla Eğri Göl, Söbüçimen ve Dipsiz Göl yaylalarında aşırı yapılaşma ve buralara elektriğin de gelmesiyle yaylaların doğallığı kaybolmuş, göller kirlenmiş, 2000 metrede beton yığınları görülmeye başlanmıştır” dedi. Sputnik’deki habere göre yaylaların millî park ilân edilerek bir an önce korunmaya alınması gerektiğini belirten İster, “Her geçen yıl, hatta her geçen gün yeni temel kazıları yapılmış. Şu anda bile onlarca temel kazıları bulunmakta. Beton yapılar oldukça arttı. Sanki yayla değil köy haline geldi” diye konuştu.

Nilüfer Gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Kahramanmaraş’taki Nilüfer Gölü ve çevresinde bulunan nilüfer çiçeği kirlilik sebebiyle yok olma tehlikesi karşı karşıya kaldığı belirtilirken, gölün koruma altına alınması istendi. T24’deki habere göre Pazarcık ilçesi Evri Mahallesi’nde bulunan ender türlerden biri olan nilüfer çiçekleri, Nilüfer Gölü’nün aşırı kirletilmesinden dolayı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası 73 bin lira iken, göl koruma altına alınmadığı için kirlilik sebebiyle çiçekler de yok olmak üzere.

Etiketler: göl, tehlike
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