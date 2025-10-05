"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Ankara’da fuar heyecanı

05 Ekim 2025, Pazar 20:30
250 yayınevi ve STK’nın katıldığı Ankara Kitap Fuarı başladı. Yeni Asya Neşriyat, Risale-i Nur Külliyatı ve seçkin eserleriyle fuarda yerini aldı. Fuar 12 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Ankara - Fatih BATUR
Fotoğraflar: Mehmet KARA - Yeni Asya

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde 22.’si gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, Yeni Asya Neşriyat’ın da katılımıyla dün açıldı. 250 yayınevi ve STK’nın yer aldığı fuarda çeşitli faaliyetler, sohbet ve söyleşiler yer alıyor. Yüzlerce yazarın imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği ve yüzbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. 

YENİ ASYA FUARDA

Fuarda Yeni Asya Neşriyat, Risale-i Nur Külliyatı, açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm meali ve birçok seçkin eseri okurlarına sunuyor. 12 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda, yazarlarımız kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla buluşacak.

703-B’DE BULUŞALIM

703-B numaralı stantta Risale-i Nur Külliyatı ve seçkin eserleriyle yerini alan Yeni Asya Neşriyat, okuyucularımızın ve bütün kitapseverlerin hizmetinde olacak.

YAZARLARIMIZ KİTAPLARINI İMZALAYACAK

Bugün Saat 14.00-17.00 arasında yazarımız Ahmet Özdemir kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile sohbet edecek. Yarın da yazarımız Ali Vapurlu aynı saatler arasında kitaplarını imzalayacak. 

MİSAFİR ÜLKE RUSYA

Rusya’nın misafir ülke olarak katıldığı fuarda “uluslararası onur konuğu” olarak Yuriy Plâkov yer alacak.

Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de 2 yılda 20 bini aşkın çocuk İsrail tarafından katledildi

    Türkiye betonlaşmada Avrupa birincisi

    İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye yönelik soruşturma: Gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 21'i yakalandı

    Trafik cezalarında artış yolda

    Yağışlar barajları doldurmadı - Son 52 yılın en kurak dönemi yaşanıyor

    İslâm Yaşar, Uşak'ta kitaplarını imzaladı

    Akran zorbalığı çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor

    Sanal kumar salgına dönüştü

    "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?"

    Yurt genelinde yağışlı ve serin hava kapıda

    Trump'tan Hamas hakkında açıklama

    La Liga'da takımlarından da Filistin'e büyük destek: "Filistin bizim için hadi"

    İsrail’i protestolar sürüyor

    Gazze için acil eylem çağrısı

    Cezaevlerinin kapasitesi aşıldı

    Harcamaların yüzde 60’ı faiz ve borca

    Çin'de dron arızası paniği: Havai fişekler kalabalığın üzerine ve çevreye dağıldı!

    Samsun'da gol yok

    Yeni Asya Neşriyat Kocaeli Kitap Fuarında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sanal kumar salgına dönüştü
    Genel

    Yeni Asya’dan Demokrat Parti’ye ziyaret - “Türkiye’nin ihtiyacı: Hukuk, hürriyet ve ortak akıl"
    Genel

    "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?"
    Genel

    Trump'tan Hamas hakkında açıklama
    Genel

    Yurt genelinde yağışlı ve serin hava kapıda
    Genel

    Akran zorbalığı çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor
    Genel

    İsrail’i protestolar sürüyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Cezaevlerinin kapasitesi aşıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.