Ankara’da fuar heyecanı

250 yayınevi ve STK’nın katıldığı Ankara Kitap Fuarı başladı. Yeni Asya Neşriyat, Risale-i Nur Külliyatı ve seçkin eserleriyle fuarda yerini aldı. Fuar 12 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Ankara - Fatih BATUR

Fotoğraflar: Mehmet KARA - Yeni Asya

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde 22.’si gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, Yeni Asya Neşriyat’ın da katılımıyla dün açıldı. 250 yayınevi ve STK’nın yer aldığı fuarda çeşitli faaliyetler, sohbet ve söyleşiler yer alıyor. Yüzlerce yazarın imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği ve yüzbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

YENİ ASYA FUARDA

Fuarda Yeni Asya Neşriyat, Risale-i Nur Külliyatı, açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm meali ve birçok seçkin eseri okurlarına sunuyor. 12 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda, yazarlarımız kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla buluşacak.

703-B’DE BULUŞALIM

703-B numaralı stantta Risale-i Nur Külliyatı ve seçkin eserleriyle yerini alan Yeni Asya Neşriyat, okuyucularımızın ve bütün kitapseverlerin hizmetinde olacak.

YAZARLARIMIZ KİTAPLARINI İMZALAYACAK

Bugün Saat 14.00-17.00 arasında yazarımız Ahmet Özdemir kitaplarını imzalayarak okuyucuları ile sohbet edecek. Yarın da yazarımız Ali Vapurlu aynı saatler arasında kitaplarını imzalayacak.

MİSAFİR ÜLKE RUSYA

Rusya’nın misafir ülke olarak katıldığı fuarda “uluslararası onur konuğu” olarak Yuriy Plâkov yer alacak.