Hava kirliliği ölümcül olabilir

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ile İklim aktivisti Patricia Mallam, dünya genelinde etkisini arttıran hava kirliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Londra’da 1952’de hava kirliliği sebebiyle 12 bin kişinin vefat ettiğini hatırlatan Toros, “Soğuk hava, ısınmak için daha fazla yakıt kullanımı, soğuk kirli sis ve duman sonucunda yer seviyesinde sıkışan kirletici maddeler büyük çevresel felâkete sebep oldu” dedi. Toros, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde Londra’da çoğunluğu çocuk ve yaşlı binlerce kişinin vefat etmesine sebep olan ölümcül hava kirliliğinin, gelecekte büyük sorunlara sebep olabileceğini söyledi. Toros, hava kirliliğini, insan faaliyetleri ve doğal olaylar sonucu atmosfere salınan kirletici maddeler dolayısıyla havadaki zararlı maddelerin artması olarak tanımladı. Kirliliğin, canlıların hayatlarını olumsuz yönde etkileyen ve ekonomik kayıplara yol açan ciddî bir sorun olduğunu dile getiren Toros, kirliliğin fizikî zararları da olduğunu kaydetti. Toros, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına atıfta bulunarak, “Hava kirliliği, her yıl tahmini 7 milyon kişinin ölümüne neden oluyor ve her 10 kişiden 9’u kirli hava soluyor” dedi.