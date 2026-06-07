"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Niğde'de sel: 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü

07 Haziran 2026, Pazar 10:35
Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kentte ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu sebebiyle etraf beyaza büründü.

Sağanak sonucu yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Gümüşler beldesinde yağışın ardından 6 kişi ve 3 araç sele kapıldı.

Ekiplerce kurtarılan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sabiha Dinçer, kurtarılamadı.

Bölgeye giderek ekiplerden bilgi alan Vali Nedim Akmeşe, gazetecilere, bölgesel dolu ve sağanak sebebiyle Gümüşler beldesinde sel ve taşkınlar meydana geldiğini söyledi.

İhbar üzerine bölgeye hemen AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, karayolları, UMKE, sağlık, jandarma ve belediye ekiplerinin hareket ettiğini ifade eden Akmeşe 39 araç, 13 iş makinesi ve 216 personelle müdahale edildiğini, su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürdürülmekte olduğunu, yağış sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan müdahaleye rağmen vefat ettiğini söyledi. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmakta olduğunu, ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini, selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Elazığ'da sel etkili oldu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen sel sebebiyle kapanan Elazığ-Tunceli kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İlçede aniden bastıran sağanak, Karıncaköy mevkisinde sele sebep oldu.

Sel sularının yola taşması sonucu Kovancılar-Tunceli kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgede seyir halinde bulunan bir araç sürücüsü mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu araçta mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, selin yaşandığı bölgeye gelerek Kovancılar Kaymakamı Abdulhamid Uyar'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA

Okunma Sayısı: 352
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençler yuva kurmakta zorlanıyor

    Sigaradan uzak dur

    Niğde'de sel: 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü

    Petro, 7 aylık Filistinli bebeğin öldürülmesine tepki gösterdi

    Düğününe saatler kala İsrail saldırısında öldürüldü

    İsrail’in Lübnan’da da beyaz fosfor bombaları kullandığı belgelendi

    Ekvador'da bir limanda yangı çıktı: 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesi zarar gördü

    ABD, Hürmüz Boğazı'nda 2 İran İHA'sını düşürdü

    İsrail askerleri 7 aylık bebeği öldürdü

    Bağımsız Filistin hedefi unutulamaz

    Zelenskiy: Putin savaşı bitirmek istemiyor

    Türkiye enflasyonda dünya dördüncüsü

    Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşmek üzere Kahire'de görüşmelere başlandı

    Trump: İran’dan çok kısa sürede ayrılacağız

    Türkiye’de yerel basın can çekişiyor

    Hürmüz’de tansiyon düşmüyor

    Yargı vesayeti kabul edilemez

    50 kişi susuzluktan öldü

    Balıkçı teknesine saldırı: 1 ölü 4 yaralı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Bağımsız Filistin hedefi unutulamaz
    Genel

    Niğde'de sel: 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü
    Genel

    Düğününe saatler kala İsrail saldırısında öldürüldü
    Genel

    İsrail’in Lübnan’da da beyaz fosfor bombaları kullandığı belgelendi
    Genel

    İsrail askerleri 7 aylık bebeği öldürdü
    Genel

    Petro, 7 aylık Filistinli bebeğin öldürülmesine tepki gösterdi
    Genel

    ABD, Hürmüz Boğazı'nda 2 İran İHA'sını düşürdü
    Genel

    Ekvador'da bir limanda yangı çıktı: 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesi zarar gördü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.