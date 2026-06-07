Niğde'de sel: 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü

Niğde'nin Gümüşler beldesinde etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kentte ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu sebebiyle etraf beyaza büründü.

Sağanak sonucu yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Gümüşler beldesinde yağışın ardından 6 kişi ve 3 araç sele kapıldı.

Ekiplerce kurtarılan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sabiha Dinçer, kurtarılamadı.

Bölgeye giderek ekiplerden bilgi alan Vali Nedim Akmeşe, gazetecilere, bölgesel dolu ve sağanak sebebiyle Gümüşler beldesinde sel ve taşkınlar meydana geldiğini söyledi.

İhbar üzerine bölgeye hemen AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, karayolları, UMKE, sağlık, jandarma ve belediye ekiplerinin hareket ettiğini ifade eden Akmeşe 39 araç, 13 iş makinesi ve 216 personelle müdahale edildiğini, su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürdürülmekte olduğunu, yağış sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan müdahaleye rağmen vefat ettiğini söyledi. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmakta olduğunu, ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini, selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elazığ'da sel etkili oldu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen sel sebebiyle kapanan Elazığ-Tunceli kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İlçede aniden bastıran sağanak, Karıncaköy mevkisinde sele sebep oldu.

Sel sularının yola taşması sonucu Kovancılar-Tunceli kara yolu ulaşıma kapandı. Bölgede seyir halinde bulunan bir araç sürücüsü mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu araçta mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, selin yaşandığı bölgeye gelerek Kovancılar Kaymakamı Abdulhamid Uyar'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.