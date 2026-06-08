"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Çiftçi sabana döndü

08 Haziran 2026, Pazartesi 22:40
Van'ın Bahçesaray ilçesinde motorin fiyatlarının yaklaşık 70 liraya ulaşmasıyla birlikte bazı çiftçiler, traktör yerine öküz ve saban kullanarak tarlalarını sürmeye başladı.

Yaklaşık 30 yıldır tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Tahsin Hazır, artan maliyetler sebebiyle eski yöntemlere dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Hazır, "Çift sürüyoruz. Çok zor oluyor. Ne yapalım, yakıt pahalı, alamıyoruz. Altı aydan beridir yolumuz kapalı, hâlimizi görüyorsunuz. Vallahi biz mağduruz. Yaz geldi ama hâlâ yolumuz kapalı. Sabahtan akşama kadar işimiz budur. Pahalı olmayan bir şey kaldı mı? Mecburiyetten yapıyoruz. İşimiz gücümüz yok" dedi.

Van - Anka

 

Okunma Sayısı: 301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kumar siteleri kapatılsın

    YSK’nın görevi ve yetkisi gasp edilmiştir

    Hububat alım fiyatına tepki

    Çiftçi sabana döndü

    Arnavutluk Trump’a satılık değil

    Küba açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem oldu

    İktidar, kara para dileniyor

    Provokatör Ben-Gvir: "Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı!"

    İsrail, 5 kişiyi daha evsiz bıraktı

    İçişleri Bakanlığı: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevinden uzaklaştırıldı

    6 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı!

    Otokoç’a silahlı saldırı

    "Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli; Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın"

    Çin lideri Şi Kuzey Kore'yi ziyaret ediyor

    Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

    Papa 14 Leo’dan İspanya’ya teşekkür

    Adalet zedelenmesin

    Buğday fiyatı üreticiyi memnun etmedi

    Dünyada 1 milyar çocuk şiddet mağduru

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.