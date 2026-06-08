Çiftçi sabana döndü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde motorin fiyatlarının yaklaşık 70 liraya ulaşmasıyla birlikte bazı çiftçiler, traktör yerine öküz ve saban kullanarak tarlalarını sürmeye başladı.

Yaklaşık 30 yıldır tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Tahsin Hazır, artan maliyetler sebebiyle eski yöntemlere dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Hazır, "Çift sürüyoruz. Çok zor oluyor. Ne yapalım, yakıt pahalı, alamıyoruz. Altı aydan beridir yolumuz kapalı, hâlimizi görüyorsunuz. Vallahi biz mağduruz. Yaz geldi ama hâlâ yolumuz kapalı. Sabahtan akşama kadar işimiz budur. Pahalı olmayan bir şey kaldı mı? Mecburiyetten yapıyoruz. İşimiz gücümüz yok" dedi. Van - Anka

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