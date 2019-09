Haydi çöp toplayalım

Genç nesillere temiz bir dünya bırakmayı amaçlayan “Haydi Yapalım” çevre temizliğine farkındalık hareketi 21 Eylül’de bütün dünyada ve Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleşecek.

“Let’s Do It! (Haydi Yapalım!)” çevre temizliğine farkındalık hareketi 169 ülke ile eş zamanlı olarak 2008 yılında küçük bir baltık ülkesi olan Estonya’da ortaya çıktı. 50.000 kişinin bir araya gelerek ülkenin 10.000 ton çöpünü 5 saat içinde temizlemesiyle birlikte etki alanını hızla genişletti. Bu sayede tek günde temizlik modeli olarak 15 ülke tarafından çarpıcı sonuçlarla tekrar eden bir farkındalık hareketi olmasıyla büyük ses getirdi. Bu hareketin sonucunda toplam katılımcı sayısının 2,5 milyonu bulduğu veriler arasına kaydedildi.

BÜTÜN dünyada ve BÜTÜN Türkiye’de

Estonya’da başlayan ve dünya genelinde bir dizi yerel, ulusal ve bölgesel temizlik faaliyetine katılımlar isteyen Küresel Çevre Temizlik Hareketi Let’s Do It (Haydi Yapalım) 21 Eylül’de bütün dünyada ve Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak Sivil Yaşam Derneği koordinatörlüğünce gerçekleşecek.

Temiz bir dünya bırakmak

Bu yıl Sivil Yaşam Derneği, JCI Türkiye, TOG, Türk Tıp Öğrencileri Birliği, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ortaklığında ve yerel yönetimler desteğiyle gerçekleşecek olan Let’s Do It ile genç nesillere temiz bir dünya bırakılması hedefleniyor. 2018 yılında Türkiye’ de 58 ilde, 41.623 kişinin katılımıyla organize edilen faaliyette 127 ton atık toplanmıştı. Kendi bünyesinde barındırdığı binlerce aktif gönüllüsü, farklı sivil toplum örgütlerinde gönüllülük esaslı çalışmalar yürüten ekipler ve çevreye duyarlı bütün vatandaşlarımız ile birlikte, bu yıl 81 ilde 800.000’i aşkın gönüllüden projeye destek bekleniyor. Her yaş aralığından katılım gösterecek olan gönüllüler Dünya Temizlik Günü’nün oluşturduğu farkındalık ve millî çöp meselesi hakkında detaylı bilgi sahibi olma fırsatını yakalayarak, yaşam alanımız olan dünyanın sürdürülebilir kılınması adına gerekli olan bilinci aşılayacak.

HABER: ADNAN SOLMAZ