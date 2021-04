İhtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

Beylikdüzü Belediyesi Ramazan boyunca günlük 3 bin 100 kişiye yemek yardımı yapılacağını açıkladı. Öte yandan Konya da ihtiyaç sahipleri için yeni projeler geliştirdiğini duyurdu.

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyo- ekonomik zorluklar yaşayan ailelere sıcak yemek hizmeti sağlamaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı aşevini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Koronavirüs salgınından dolayı evde karantina altında olan komşularımız başta olmak üzere yalnız yaşayan, yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlarımız için Beylikdüzü’nde Ramazan ayı boyunca günlük 3 bin 100 kişiye sıcak yemek hizmeti sağlayacağız” dedi. Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü günlük sıcak yemek hizmeti Ramazan ayında da artarak devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı aşevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Zengin ve sağlıklı mönülerin, hijyen kuralları çerçevesinde titizlikle hazırlanarak; mahalle muhtarlıkları, sosyal medya araçları ve kuruma gelen talepler doğrultusunda belirlenen vatandaşlara ulaştırıldığını belirten müdürlük yetkilileri, Ramazan ayı boyunca aşevi hizmetiyle de her gün 3 bin 100 kişilik sıcak yemek hizmeti sağlandığının bilgisini paylaştı. Başkan Mehmet Murat Çalık, “Ramazan bereketini her mahallemize, Beylikdüzü’nün tamamına yaymaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahiplerine ‘kart’ uygulaması

Konya’nın Akşehir ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Kızılay Akşehir Şubesi, Akşehir Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı (AKSEV), Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan ayında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Ramazan ayında güzel bir birliktelik sağlandığına dikkat çeken Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalle iftarlarında, gönül sofralarında buluşamasak da Ramazan ayı boyunca Akşehir Belediyemize ait Hıdırlık Sofrasında hazırladığımız sıcak yemeklerle hemşehrilerimizin sofralarına her gün misafir oluyoruz. Bu faaliyetimizde Akşehir merkez dışındaki büyükşehir yasası sebebiyle mahalleye dönüşen 23 köy ve beldelerimizde ikamet eden 288 aileye 500 kişilik iftar yemeği yapılıyor. Beraberinde de günlük 150 kişilik Kovid-19 hastalarımıza da bir öğünlük yemek gönderiliyor. Kovid-19 hastalarına gönderdiğimiz yemekler yaklaşık 5,6 aydır kesintisiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. Akkaya şöyle devam etti, “Bu sene projelerimizin içerisinde yer alan “AKKART” uygulamasını başlatıyoruz. Her bir ihtiyaç sahibi vatandaşımıza AKKART vereceğiz. Bu kartımıza yükleme yapılarak 1000 kişilik ihtiyaç sahibi ailemize de AKKART’la 150 TL’lik yardım yapmış olacağız”