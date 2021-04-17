"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İhtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

17 Nisan 2021, Cumartesi 15:57
Beylikdüzü Belediyesi Ramazan boyunca günlük 3 bin 100 kişiye yemek yardımı yapılacağını açıkladı. Öte yandan Konya da ihtiyaç sahipleri için yeni projeler geliştirdiğini duyurdu.

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyo- ekonomik zorluklar yaşayan ailelere sıcak yemek hizmeti sağlamaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı aşevini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Koronavirüs salgınından dolayı evde karantina altında olan komşularımız başta olmak üzere yalnız yaşayan, yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlarımız için Beylikdüzü’nde Ramazan ayı boyunca günlük 3 bin 100 kişiye sıcak yemek hizmeti sağlayacağız” dedi. Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü günlük sıcak yemek hizmeti Ramazan ayında da artarak devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı aşevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Zengin ve sağlıklı mönülerin, hijyen kuralları çerçevesinde titizlikle hazırlanarak; mahalle muhtarlıkları, sosyal medya araçları ve kuruma gelen talepler doğrultusunda belirlenen vatandaşlara ulaştırıldığını belirten müdürlük yetkilileri, Ramazan ayı boyunca aşevi hizmetiyle de her gün 3 bin 100 kişilik sıcak yemek hizmeti sağlandığının bilgisini paylaştı. Başkan Mehmet Murat Çalık, “Ramazan bereketini her mahallemize, Beylikdüzü’nün tamamına yaymaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahiplerine ‘kart’ uygulaması

Konya’nın Akşehir ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Kızılay Akşehir Şubesi, Akşehir Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı (AKSEV), Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan ayında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Ramazan ayında güzel bir birliktelik sağlandığına dikkat çeken Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalle iftarlarında, gönül sofralarında buluşamasak da Ramazan ayı boyunca Akşehir Belediyemize ait Hıdırlık Sofrasında hazırladığımız sıcak yemeklerle hemşehrilerimizin sofralarına her gün misafir oluyoruz. Bu faaliyetimizde Akşehir merkez dışındaki büyükşehir yasası sebebiyle mahalleye dönüşen 23 köy ve beldelerimizde ikamet eden 288 aileye 500 kişilik iftar yemeği yapılıyor. Beraberinde de günlük 150 kişilik Kovid-19 hastalarımıza da bir öğünlük yemek gönderiliyor. Kovid-19 hastalarına gönderdiğimiz yemekler yaklaşık 5,6 aydır kesintisiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. Akkaya şöyle devam etti, “Bu sene projelerimizin içerisinde yer alan “AKKART” uygulamasını başlatıyoruz. Her bir ihtiyaç sahibi vatandaşımıza AKKART vereceğiz. Bu kartımıza yükleme yapılarak 1000 kişilik ihtiyaç sahibi ailemize de AKKART’la 150 TL’lik yardım yapmış olacağız”

Etiketler: ihtiyaç sahipleri
Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yoğun bakımdaki genç sayısında artış

    İhtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

    Şehit Polatkan’ın eşi duâlarla uğurlandı

    Bangladeş'te polis, işçilere ateş açtı: 4 ölü

    Bakan Varank yerli aşının ilk dozunu vurulacak

    Rusya, Ukraynalı diplomatı gözaltına aldı

    Türkiye 6 AB programına daha katılmayı değerlendiriyor

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    ABD ve Japonya'dan ortak mesaj: Uygurlar hakkında endişeliyiz

    Demokratik rekabeti yok etme hamlesi

    Halk salgınla mücadeleye ilişkin ‘bu iş böyle gitmez’ diyor

    Aksa’ya dokunmayın!

    Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesi kabul edildi

    Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına karşı adım

    Cumhurbaşkanına esnaf için açık mektup

    Çin’in Uygur soykırımı belgelerde

    Üç ülkeden Rusya'ya çağrı

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Türkiye genelindeki sokak kısıtlaması başladı

    ''Hacerü'l-Esved''in 4 parçası, 5 asırdır Sokullu Mehmed Paşa Camisi'nde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyden bir MİT hatırası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Z kuşağından AZ kuşağına
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Kutlular Ağabey ve Barla
    Genel

    Demokratik rekabeti yok etme hamlesi
    Cevher İLHAN

    “Hârika önlemler”in akıbeti
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset nasıl “manevî deli” yapar?
    Cenk ÇALIK

    Acıkmadan yeme, doymadan kalk
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kürt seçmen rejimin oyuncağı mı?
    Risale-i Nur'dan

    Kudsî, ebedî, kârlı bir ticaret

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.