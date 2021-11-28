İkizdere’deki vadi yok olmanın eşiğinde

Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağı sebebiyle yok olmanın eşiğine gelen İşkencedere Vadisi’nin son hali görüntülendi.

Koruma altındaki 200 vadiden biri olan İşkencedere, yedi ayda bu hale getirildi. Bilirkişi raporunda “Taş ocağı projesi usûlsüz” denmesine rağmen Cengiz İnşaat çalışmalarına ara vermemişti. Diken’in haberine göre, İkizdereli Halit Yılmaz vadinin son halini şöyle yorumladı: “Burada her şey hukuksuz olduğu için talan devam ediyor. Cengiz’in dozerlerine hukuk yetişemiyor. Maalesef iktidarın anlayışı İçişleri Bakanı Soylu geçenlerde söylemişti zaten, siz yapılması gerekeni yapın hukuk sonradan gelir. Burada da maalesef durum bundan ibaret. Burada neyi neye feda ediyoruz? Bu güzelim doğa harikası bir yerde alınacak taşa değer mi? Dünyanın 200 vadisinden 53’üncü sırada olan bu vadimizi korumak ve kollamak için çok yalvardık ‘Yapmayın, etmeyin’ dedik. Bu mevcut iktidardan umudumuz yok. Arık bundan sonra çözüm biziz.”