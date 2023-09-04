İstanbul - Avcılar'da metruk bir binada yangın çıktı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Avcılar İlçesinin Mustafa Kemal Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın alt katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışması devam ediyor. Yanan binada bulunduğu belirlenen 4 kişiden 2'sinin öldüğü 2'sinin ise yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri, binanın çevresinde yaşayan evsiz 4 kişiyi gözaltına aldı. Yanan binanın bodrumunda başkalarının da olması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor. AA

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