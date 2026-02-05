Manisa’da araziler sel altında kaldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Nehri’nin taşması sonucu bazı tarım arazileri su altında kaldı. Bölgede son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Gediz Nehri’ndeki su seviyesi yükseldi.

Nehrin Turgutlu bölümünde yaşanan taşkın nedeniyle Geren, Arpalık, Çampınaraltı, Sarıbey Köyaltı ve Sinirli Altı mevkilerinde tarım arazileri su ile kaplandı. Su, Çampınar Mahallesi yakınlarındaki köprü de su altında kaldı. Havadan dron ile görüntülenen bölgede bazı bağ evlerinin de taşkından etkilendiği görüldü. AA

