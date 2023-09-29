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29 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

İstanbul - Pendik'te istinat duvarı çöktü: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

29 Eylül 2023, Cuma 14:31
Pendik'te yoğun yağış nedeniyle bir istinat duvarının üzerine çöktüğü servis minibüsünde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Üstün Caddesi'nde bulunan Kurtköy Spor Salonu'nun istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü.

Bu sırada yolda bulunan 34 LPN 459 plakalı servis minibüsü ile 34 GDB 949 plakalı otomobil, duvarın altında kaldı.

Olay sırasında otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktı.

İstinat duvarının üstüne çöktüğü servis minibüsünde mahsur kalan 6 kişinin çıkartılması için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği kurtarma çalışmalarında minibüste sıkışan 6 kişi bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılardan 5'i olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, çöken duvarın ve araçların kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.

AA

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