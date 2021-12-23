İstanbulkart’ın vizeleme ücretine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart’ın vizeleme işlem ücretini 5 liradan 13 liraya çıkardı.

İstanbul’da öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart’lar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılıyor. Vizeleme yapılmayan kartların, indirim geçerliliği ortadan kaldırılarak tam kart haline çevriliyor. Vizelemenin yapıldığı Aralık ayında İstanbulkart tarafından abonelere uyarı mesajı gönderildi. Gönderilen kısa mesajda, 2021’de 5 lira olan vizeleme ücretinin 13 liraya çıkarıldığı görüldü. AA

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