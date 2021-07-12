İthal edilen çöp miktarı 173 kat arttı

Polietilen ihtiva eden plastik ithalatı yasağı ikinci ayında geri çekilirken karışık atık ithalatı yasağı “Yasaklı ürün kodları değiştirilerek” aşılıyor. İngiltere’den Türkiye’ye gelen plastik atık, yasak öncesine göre 4 bin ton arttı. Türkiye’nin 2005’ten bu yana ithal ettiği plastik çöp miktarı 173 kat arttı.

Plastik çöp ithalatındaki yüksek rakamlar, “Türkiye, dünyanın çöp sömürgesi haline getirildi” değerlendirmelerine yol açtı. Birgün Gazetesi’nin haberine göre, plastik sektörünün, “Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank üzerinden yürüttüğü lobi faaliyetleri” sebebiyle polietilen ithalat yasağı kaldırılırken karışık atık ithalatı yasağının ise uygulandığı süre boyunca etkisiz olduğu verilerle ortaya konuldu. 1 Ocak itibarıyla karışık atık ithalatı yasaklanmasına karşın Ocak 2020’de 14 bin 335 ton gelen plastik atığın, Ocak 2021’de 18 bin 268 tona çıktığı da belirlendi.

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