Marmara'da sıcaklık artacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Edirne ve Tekirdağ'ın batısında geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. AA

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