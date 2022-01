Matematik Evi’nde karikatür çizimi

Can Kardeş Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, “Hayatı Pİ’ye alın” başlıklı söyleşide çocuklara çizgilerle faaliyet yaptı.

Can Kardeş Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, “Hayatı Pİ’ye alın” başlıklı söyleşide çocuklara yönelik çizgi faaliyeti gerçekleştirdi. Faaliyette rakamlardan karikatür çizen Kadıoğlu, “Atılan her çizgi, çocukların hafızasında yer ediyor. Dolayısıyla belki de bir çizgi, geleceğini inşa edecek” diye konuştu.

Eyüp Sultan Belediyesi Matematik Evi’nin müthiş bir fikir olduğunu söyleyen Kadıoğlu, söyleşisinde şunları söyledi: “Bir rakamının önüne birer sıfır ekleyelim. Her sıfır değerlerimiz olsun. Ahlâk, ders notları, prensipler, yardımlaşma v.s. v.s... Eklediğimiz her sıfır bir rakamının değerini arttırdıkça sizin de değeriniz artar. Ancak, bir rakamını yani kişiliğinizi kaybederseniz, sıfırların hiçbir değeri kalmaz. Kişiliğinizi karakterinizi geliştirin.”

Ebeveynlere çağrı

Ebeveynlere de çağrıda bulunan Kadıoğlu, “Çocuklarınıza çocuk muamelesi yapmayın. Onlar birer yetişkin adayıdır. Çünkü muhatabınız yetişkin adayı… Söylediğiniz her bir söz onların kalplerinde bulunan karakutuda saklı olarak tutulur. Sonra o söz döner sizi bulur” dedi. Kadıoğlu, çizim yaparken matematik ve geometriden yararlandığını söyleyerek, “İnsan yüzüne bakın. Matematiksel olarak Allah’ın mükemmel bir sanatını göreceksiniz. Zaten insan büyüse bir kâinat, kâinat küçülse bir insan hükmünü alır” dedi. Faaliyet rakamlarla karikatür çizerek son buldu.