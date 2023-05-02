Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi 12 gündür aranıyor!

12 gündür kayıp olan 3 genci bulmak için yaklaşık 1200 personel, bot ve dronlar yardımıyla Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün kıyı kesimlerinde ve su yüzeyinde arama yapıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor. Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik bölümü ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü civarında aramalar yoğunlaştırılıyor. Yaklaşık 1200 personelin görev aldığı çalışmalarda ekipler, bot ve dronlar yardımıyla çay ve baraj gölünün kıyı kesimleri ile su yüzeyini kontrol ediyor. Sondalama tekniği ve row (su altı görüntüleme cihazı) ile su altını inceleyen ekipler, yaklaşık 12 gündür kayıp olan 3 genci bulmaya çalışıyor. Olay Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında su altında kalan araca dün ulaşmıştı. AA

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