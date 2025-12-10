"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Son 60 yılda 240 gölden 186’sı kurudu - Su kaynaklarımız tükeniyor

10 Aralık 2025, Çarşamba 10:49
DEVA Partisi Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Türkiye’deki göl ekosisteminin çöküş noktasına geldiğini vurgulayarak ulusal ölçekte acil su ve ekosistem koruma seferberliği çağrısında bulundu.

Saha çalışmaları sonrası açıklamalarında ve ilgili bakanlıkların TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde son yıllarda etkili olan kuraklık, su kaynaklarının verimsiz kullanımı ve su krizi konularına dikkat çeken Kısacık, TBMM Başkanlığına araştırma önergesi sundu. Sunduğu önerge üzerine söz alan Kısacık, “Göl ekosistemimiz ciddî bir şekilde çöküyor. Şu anda Anadolu’da iyi durumda diyeceğimiz bir tane göl bile yok. Son 60 yılda 240 gölden 186’sı kurudu. Geriye kalan göller ise ya kuruma ya da kirlilik tehdidiyle karşı karşıya. Kayıkla gezilen yerlerde şimdi yürüyüş yapılıyor. Barajlarımız kritik seviyeye gelmiş durumda, böyle giderse birçok ilde barajlar su talebini karşılayamayacak.” diye konuştu.

Kuraklık var, ama tasarruf nerede?

Kısacık, kuraklık derinleşirken su kaynaklarının verimli kullanılmadığını ve hiçbir ciddî tasarruf ya da denetim mekanizması işletilmediğini söyledi. Yeraltı suları, göller ve barajlar alarm verirken vahşî sulamanın hâlâ sürdüğünü vurgulayan Kısacık, ulusal ölçekte sulak alan ve göl koruma seferberliği çağrısı yaptı. Damla sulamanın zorunlu hâle getirilmesi, yeraltı suyu çekimine sıkı denetim getirilmesi ve belediyelere su tasarrufu/geri kazanım projelerinin zorunlu tutulması gerektiğini belirtti.

İktidar reddetti

Kuraklığın su kaynaklarının yanı sıra tarımsal üretimi de çökerttiğini söyleyen Kısacık, verim kaybı, toprakta organik madde azalması ve hastalık artışının sektörü tehdit ettiğini aktardı. Ekonomi büyürken tarımın yüzde 12,7 küçülmesine dikkat çekti. Göl kaybı ve su yönetimi krizinin araştırılması için sunduğu önerge ise Genel Kurul’da iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Ankara - Mehmet Kara
