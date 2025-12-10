"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Barrack’ı ne zaman susturacaksınız?

10 Aralık 2025, Çarşamba 15:07
İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurul’ndaki 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde; “Herkesin bir büyükelçiden ziyade Trump’ın pervasız sömürge valisi olarak gördüğü Tom Barrack haddi olmayan açıklamalar yapıyor.

Sizi umursamadığı gibi Erdoğan’a ‘Meşruiyeti biz veriyoruz’ diyebilme cüretini gösteriyor. Bölgemizdeki ülkeler için en iyi yönetimin monarşi olduğunu dahi söyleyebildi. Bu zatı ne zaman susturacaksınız merak ediyoruz. Trump’tan korkuyorsunuz, anladık; bari maaşlı memurundan bu kadar korkmayın, ağzının payını bir an önce verin” dedi.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Barrack’ı ne zaman susturacaksınız?

    Medya, Gazze’deki gerçekleri gizliyor

    Asgarî ücrete en az yüzde 50 zam yapılmalı

    Kırıkkale OSB'de kimyasal üretimi yapan fabrikada yangın

    Bu kış daha az kar yağışı bekleniyor

    Muhammed Salah "BBC Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi

    Son 60 yılda 240 gölden 186’sı kurudu - Su kaynaklarımız tükeniyor

    Bulgaristan’da İslâm’a katkı ödülleri verildi

    Narkotik operasyonunda şehit olan Emre Albayrak dualarla defnedildi

    AB ülkesinde salgın ilân edildi

    Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Ersoy uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındı

    Kumar bataklığı toplumu çürütüyor

    Dünyada ilk: Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasak

    BM'den Rusya-Ukrayna Savaşı için "kış" uyarısı

    Şam’da patlama sesleri duyuldu

    BM'den İsrail'e tepki: Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız

    Endonezya-Cakarta'da 7 katlı binada yangın çıktı: 22 kişi öldü

    Almanya'da SDP’den başörtüsü yasağına tepki

    Asgari ücret, beklentileri karşılamayacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kumar bataklığı toplumu çürütüyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Ersoy uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındı
    Genel

    Son 60 yılda 240 gölden 186’sı kurudu - Su kaynaklarımız tükeniyor
    Genel

    Bu kış daha az kar yağışı bekleniyor
    Genel

    AB ülkesinde salgın ilân edildi
    Genel

    Muhammed Salah "BBC Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi
    Genel

    ‘Son şahitler’den Ali Demirel’i rahmetle yad ediyoruz
    Genel

    Bulgaristan’da İslâm’a katkı ödülleri verildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.