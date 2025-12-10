Barrack’ı ne zaman susturacaksınız?

İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurul’ndaki 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde; “Herkesin bir büyükelçiden ziyade Trump’ın pervasız sömürge valisi olarak gördüğü Tom Barrack haddi olmayan açıklamalar yapıyor.

Sizi umursamadığı gibi Erdoğan’a ‘Meşruiyeti biz veriyoruz’ diyebilme cüretini gösteriyor. Bölgemizdeki ülkeler için en iyi yönetimin monarşi olduğunu dahi söyleyebildi. Bu zatı ne zaman susturacaksınız merak ediyoruz. Trump’tan korkuyorsunuz, anladık; bari maaşlı memurundan bu kadar korkmayın, ağzının payını bir an önce verin” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 172

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.