Medya, Gazze’deki gerçekleri gizliyor

Ankara’da, Soykırımın Kadın Tanıkları Gazze’de Medya ve Direniş Paneli düzenlendi.

TRT Arabi’den gazeteci Somaya M.A. Abunima, “Dünya bugün Gazze’de kalan tek bir yerleşimcinin cesedini kurtarmak için her türlü çabayı gösteriyor ancak hâlâ enkaz altında bulunan binlerce çocuk ve aile için hiçbir şey söylemiyor.” Gazze’de yaşananları aktaran gazeteciler ve kadınlar sayesinde Filistinlilerin sesinin duyulmaya devam ettiğini belirten Abunima, “Filistinliler, bu kadar küçük odalarda dahi konuşmaya devam ettiği sürece, hakikat ölmeyecektir” ifadesini kullandı. Filistinli gazeteci, aktivist ve Oscar ödüllü yönetmen Basel Adra ise, “Gerçekle mücadele etmek, İsrail işgal güçlerinin uzun zamandır izlediği bir politika. Ne yazık ki Batı’daki ana akım medya da bu politikalara hizmet ediyor, gerçeği sürekli manipüle ediyor” ifadelerine kullandı.