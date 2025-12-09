Dervişoğlu: Bütçenin yedide biri faize

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulunda, 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına konuştu.

“Bütçenin en büyük kara deliğinin” faiz giderleri olduğunu dile getiren Dervişoğlu, şöyle konuştu: “Faiz giderinin bütçeye oranı 10 yılda neredeyse ikiye katlanmıştır. Yani daha en başından 2026 bütçesinin 7’de 1’i yatırım ve üretim yerine faiz lobilerine aktarılacaktır. Netice ise yüksek bütçe açığı, yüksek maliyetli borçlanma, yüksek enflasyon ve alım gücünün çöküşüdür. Emekliye gelince, ‘kaynak yok’, öğretmene gelince ‘bütçe yükü’, asgarî ücretliye gelince ‘enflasyon artar’ denilmektedir. Sıra sarayın harcamalarına gelince tasarruf söz konusu olmadığı gibi kaynak sorunu da yaşanmamaktadır.” Ankara - Mehmet Kara

