Sahil yolu selin şiddetini arttırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’ye ilişkin Rize Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan afet raporunda, Karadeniz Sahil Yolu’nun ilde taşkın sularının etkisini artırdığına ve bu yolun depreme karşı dayanıklılık analizinin yapılmadığına dikkat çekildi.

Doğal gaz hattının deprem anında oturma potansiyeline sahip sahil şeridi boyunca geçirildiği kaydedilen raporda, yolların yağmur suyu drenaj altyapısının yetersiz olduğu, kaçak yapılaşmanın arttığı, eski taş ocaklarına okul yapılmasının taş düşmesi sonucu ortaya çıkabilecek felaketin boyutunu büyütebileceği değerlendirmesi yapıldı. “Geçmiş afetlerden ders almadık” denilen planda, tarım arazilerinin imara açıldığına dikkat çekilerek şu değerlendirme yapıldı: “Toplumun iklim değişikliği konusunda yeterince bilincinin olmaması, kentleşmede iklim değişikliğinin dikkate alınmaması, alt ve üstyapılardaki fiziki yetersizlikler, çay tarımı alanlarında drenaj sistemlerinin olmaması, yaylalarda kaçak yapılaşmanın artması, kurumlar arası iletişim eksikliği gibi konuların iyileştirilmesi üzerinde durulmuştur.” Ankara - Anka

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