Tekirdağ’ın en büyük camii bitmek üzere

Hayırsever Tekirdağlı Saffet Konmaz tarafından masrafları karşılanan Tekirdağ’ın en büyük Camii’nde sona gelindi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şehre en hakim noktasında ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı yeni binasının yanında devlet arsası üzerinde bütün masrafları Tekirdağlı hayırsever Saffet Konmaz tarafından karşılanan caminin inşaatında sona gelindi. Tekirdağ’ın en büyük camii olma özelliği taşıyan ve 4 minareli olarak planlanan caminin temel atma töreni 2018 yılı Haziran ayında yapılmıştı.

Allah razı olsun

Temeli 2018 yılında atılan camiye, cami’nin bütünmasraflarını karşılayan Tekirdağlı hayırsever Saffet Konmaz’ın ismi verildi. gundemtekirdağ’daki habere göre Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Turgut Mahallesi 57. Alay Caddesi’nde bulunan ve Millî Emlak Müdürlüğü’nce Tekirdağ İl Müftülüğü’ne tahsis edilen 4638 m² arazinin 1840 m² üzerinde yapımı devam eden caminin yapımını ve bütün masraflarını Tekirdağlı hayırsever Saffet Konmaz karşılıyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel Saffet Konmaz Camii’ni ziyaret etti. Saffet Konmaz ile biraraya gelen Yüksel; “Hayırsever Saffet Konmaz Amcamız tarafından yaptırılan ve adının yaşatılacağı camii Atatürk mahallemizde yükseliyor. Yapımı büyük oranda tamamlanan camimizi ziyaret ederek, Saffet Amcamızla bir araya gelip sohbet ettik. Allah kendisinden razı olsun, hayrını mübarek kılsın” ifadelerini kullandı.