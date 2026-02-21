Yeni Asya için yapılan bir mülâkat

Bir üniversite talebesinden, e-posta adresimiz üzerinden, Yeni Asya cemaatiyle ilgili bir mülâkat yapmak istediğini belirten şu mesajı aldık:

“Selâmün aleyküm hocam. İsmim Merve. Sakarya Üniversitesi Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmaktayım. Din-Devlet ilişkileri dersimiz kapsamında bir makale yazıyorum. Makalemin konusu Yeni Asya cemaatinin din-devlet ilişkilerine bakış açısı şeklindedir. Bu bağlamda makalemin daha verimli olması ve zengin olması için mülâkatlar gerçekleştirmek istiyorum. Yeni Asya cemaatine mensup kişilerle mülâkat yapmak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Olumlu ve olumsuz cevabınızı bekliyorum. Hayırlı günler.”

Bizler de yardımcı olabileceğimizi ifade ettikten sonra makale ile alâkalı sorular gönderildi. Verdiğimiz cevapları gazetemizin 57. yıl sayısı için yayınlanmasının uygun olacağını düşündük. Yeni Asya cemaatinin din-devlet ilişkilerine bakış açısı ile ilgili sorulara verilen cevaplar şunlar:

Yeni Asya cemaatinin misyonu nedir? Bir dinî cemaat olarak faaliyetleri nelerdir?

Yeni Asya Cemaati, Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatı’nı referans olarak alan, insanların maneviyatına ve ahiretine çalışan bir cemaattir. Yeni Asya hizmeti, dünya âlem bilir ki, insan odaklı ve iman eksenli manevî bir hizmettir. Dünyaya da ahiret hesabına bakar ve dünyevî cereyanlarla mübareze etmez. Hak ve hakikati ibraz eder, zulmü ve haksızlığı tel’in eder. Kur’ân’ın hürriyet ve adalet prensiplerini takip eder. İnsanların hür bir zeminde yaşamasını ve bu hür zeminde hür olan insanın irade-i cüziyesi ile hak ve hakikatlere intisab etmesini tebliğ eder. “Dinde zorlama yoktur” ( Bakara Suresi: 256) emrine riayet ederek ancak dinin tebliğ düsturuna muvafık hareket edilmesini ister. İnsancasına ve Müslümancasına yaşanması için Kur’ân’ın içtimaî ve siyasî düsturlarının, hak ve adalet prensiplerinin tesis edilmesini ders verir.

Yeni Asya cemaatinin din-devlet ilişkilerine bakış açısı nedir?

Yeni Asya cemaati, devlet idaresini ehline havale eder, dinin dünyevî ve siyasî gayelere alet edilmesini kesinlikle red eder. Devlet yönetimine ve idareye talip olmaz. Hele hele neticesi meşkûk siyasî meselelere ne dahil olur, ne de fiilen müdahale eder. Fiilî siyasetten, idareye karışmak ve ilişmekten kat’iyyen içtinab eder. İçtimaî ve siyasî meselelere ilm-i siyaset cihetiyle, prensipler noktasından bakar ve idare ehline ilm-i siyaseti ders verir. Onlara vazifelerini ihtar eder, fiilî siyasete kesinlikle müdahale etmez ve içlerine girmez. Tarafgir ve taassup siyasete karışmaz. Siyasî bir partiye kuruluş felsefesi olarak referans olmaz, partilerin iç işlerine asla karışmaz. Siyasetle devlet idaresine talip olunmasını ve idareye karışılmasını uygun görmez. Siyasette ahrâr ve hürriyetçi çizgiye reyleriyle destek verir, ihsas-ı rey noktasında aşikârdır ve verdiği oy için pazarlık vb. talepleri asla olmaz. Çünkü Yeni Asya cemaati insana talip olmuş, insanların ebedî hayatını iman-ı tahkikî ile kurtarmayı maksad-ı aslî olarak hizmetlerine esası yapmıştır. Şahısların ferdî olarak siyasete girmelerini bir hak olarak görür, ancak cemaat adına siyasete girilmesine müsaade etmez.

Cemaatin ideal devlet düzeni anlayışı nedir?

Yeni Asya, asla devlet yönetimine talip olmaz ve bunu açıkça deklare eder, neşir vasıtalarıyla da izhar eder. Devlet yönetimini bir sanat ve teknik bir idare sistemi olarak görür. İdeal devlet düzeninde adalet, hürriyet ve kanun hâkimiyetini önceler. Hak ve hukuk normlarında Avrupa ve gelişmiş ülkelerin de üzerinde Kur’ân’ın gösterdiği çizgide hakkın hâkim kılınmasını, hak sahibine hakkının tam verilmesini, asla hakikî adalet çizgisinden taviz verilmeden hayata tatbik edilmesini talep eder. Devlet yönetiminde liyakate ehemmiyet verir, işin ehline verilmesini, idarecilerin topluma güven vermesini, devlet yönetiminde iltimas ve tarafgirlik yapılmamasını talep eder. Toplumun manevî ve dinî değerlerini alet etmeden ve baskı da kurmadan hür bir zemin hazırlanmasını ve herkese inançları doğrultusunda eşit davranılmasını ister. Toplumun huzur ve barış içinde yaşaması için bütün tedbirlerin alınarak, toplumun ayrışmasına ve kutuplaşmasına asla yol verilmemesini ister. Demokrasinin hür ve eşit bir zeminde gelişmesini ve hâkim olmasını, istibdat ve baskıların kalkmasını, toplumun eğitim seviyesinin gelişmesini, müspet Avrupa dediğimiz gelişmişlik seviyesine milletin ulaşmasını ister. Güvenlik endişeleri ile insan hak ve hürriyetlerinin askıya alınmamasını, insanın insan olarak yaratılıştan gelen haklarının ön şartsız verilmesini, toplumun refah seviyesinin insanca yaşamasına uygun bir seviyeye gelmesini talep eder. Din ve toplumun ortak değerleri üzerinden siyaset yapılmamasını, Devleti idare edenlerin projeleri ile eşit şartlarda yarışarak tatlı bir rekabet içerisinde şeffaf bir seçim sistemi ile idareye talip olmalarını arzu eder.