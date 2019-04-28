"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Bi’ linç altı mesajı…

Adnan NACİR
28 Nisan 2019, Pazar
Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzu Köyü’nde, katıldıkları şehit cenazesinde, ana muhalefet partisi yöneticileri saldırıya uğradı.

Saldıranları teskin etmek isteyen bakan Hulusi Akar megafonla seslenerek “Değerli arkadaşlar, mesajlarınızı verdiniz, tepkinizi gösterdiniz” dedi. Kamuoyunda tepki çeken bu konuşması hakkındaki tepkilere cevaben, linç girişiminde bulunan kişilerin o anda oradan uzaklaştırılmış olduklarını ve saldırganlara değil köylülere seslendiğini söyledi. Bizim kafalar daha da karıştı!  

Muhatap linç tayfasıysa neden “değerli arkadaşlar” ve bi’ linç altında hangi mesajlar olabilir? Yok, köylülerse, saldırmayan insanlar nasıl bir tepki göstermiş ve ne türde bir mesaj vermiş olabilirler? 

Kılıçdaroğlu’na yumruk-pardon mesaj atan, Osman Sarıgün, ilk anda kınandı ve mensubu olduğu partinin bazı mensuplarınca ihraç istemiyle disipline sevk edildiği söylendi. Gözaltına alınınca yalnız olmadığını bildiren destek mesajları sosyal medyada arz-ı endam etti. 

Nasıl bir şey olduysa, partiden ihracını isteyenlerin bazıları aniden fikir değiştirdi. Serbest de bırakılınca kahraman ilân edilip eli öpülmeye başlandı. 

Muarıza Komplo, Yandaşına Kompliman!

Havuz medyasında bu olayda asıl hedefin Erdoğan olduğunu söyleyenler bile çıktı. Kompliman ve komplo teorisyenliği konusunda rakipsiz olan o medyaya yetişmek mümkün değil, ama bi’ linç altı mesajı bulmaya çalışalım. Acaba Osman Amca/Dayı dedikleri adam, ekonomi bakanımızın dolara attığımızı söylediği demir yumruğu hatırlayıp kendini demir yumruk, Kılıçdaroğlu’nu da “Kılıçdolaroğlu” sanmış olamaz mı? Sonra, “evi yakın” diye bağıran kadın var. Allah bilir, yakmak fiilinden emir kipinde söylediğini düşündünüz değil mi? Ne malûm, “uzak değil, yakın evi!” manasında, uzaklık anlatan bir ifade olarak kullanmadığı? 

Bir de, her olayda hükümeti suçlayanlar var. Evet, “oslo goroşmoyoz” dedikleri terör örgütüyle çoktandır pazarlıklara başladıkları ortaya çıkmış olabilir, oylarının düşme meyelanı gösterdiği zamanlarda patlayan bomba sayısında patlamalar görülmüş olabilir, patlama sonrası anketlerde oyları yükselmiş olabilir. Asla kötü niyet aramayalım. Dönemin başbakanı terörist başına “sayın” demiş. Terör belâsı sebebiyle kaybettiğimiz insanların sayısı hakkında ihtilâf olunca “yeniden sayın” manasında sayın demiş olamaz mı? 

Ziyaret Yeterlilik Hesapları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu?” dedi ve düşük oy aldığı yere niye gittiğini sordu. Bence mantıklı.  Yüksek oy aldığın yere gitmene gerek yok, zaten senindir. E, düşük oy aldığın yer de işte böyle riskli... Geri kalan her yere (ne kaldı acaba) rahatlıkla gidilebilir. Aslında, Bahçeli’nin reddedemeyeceği bir teklifim var! Bir mahallin ziyaret edilebilirliğini orada alınan oylar belirlesin. “Oy meselesi tamam, bir çeşit ölçü olur, ama hangi seçimdeki oylara bakacağız?” diye sorduğunuzu duyar gibi oldum. Üniversitelerdeki vize-final ağırlık hesaplamaları gibi. Yani milletvekili seçimlerinde aldığı oyun % 40‘ı ile belediye seçimlerinde aldığı oyun % 60’ının toplamı % 10’u geçerse (malûm baraj puanı) orası ziyaret edilebilir diye işaretlensin (ağırlıklar % 30-% 70 şeklinde de olabilirdi, sayın Behçeli’ye jest olsun diye % 40-% 60 demeyi tercih ettim). Siyasîlere, ziyaret edemeyeceği bölgelere gitme yasağı getirilsin. 

Sosyal Linç

23 Nisan günü bir televizyon programında, gelecek hayalleri sorulan çocuklardan biri, Köln Üniversitesi’nde tıp eğitimi almak istediğini ve sonrasında belki Alman vatandaşı olabileceğini söyleyince sosyal medyada bu çocuğa linç hareketi başlatanlar oldu. Hemen “bi’ linç altı mesajı” başlığımızı takıp bakıyoruz: Tıp okumak istiyor. Tıp nedir? Sessizlik, konuşmama oyunu. Okunmak istenen üniversite: Köln. Yani, Alman’a “kulun kölen olurum, beni al, gıkım çıkmaz, ağzımı bıçak açmaz...” demek istiyor. 

Kısaca; taraftarı olduğu düşünce veya kişilerin hiçbir kusurunu görmek istemeyen, onların her hareketini her türlü tevil edebilir, linç etmeyi kafasına koyana da her olayda bi’ linç altı mesajı var...

Etiketler: Pazar Ola
Okunma Sayısı: 338
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu belirsizlik artık bitmeli

    Kızgın demir böyle mi soğur?

    Sadr: ABD Büyükelçiliği ateş altında kalır

    Mansur Yavaş EYT'liler için harekete geçti

    Türkiye ‘en az gülen’ dört ülkeden biri

    'Ulusal birlik için görüşmeye hazırız'

    Üretmeden para kazanılmaz

    'Ülkenin gerçek gündemine dönün'

    'Çernobil faciası tekrar edebilir'

    'AKP, tabanıyla bağını kopardı'

    BM'den Arakanlı Müslümanlar için destek çağrısı

    Ölümlerin yüzde 38,4'ü kalp damar hastalıklarından kaynaklı

    İspanya kararsız seçmenlerle genel seçime gidiyor

    Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi 469'uncu dönem mezunlarını verdi

    Financial Times'tan Türkiye'ye faiz eleştirisi

    Putin'den Suriye'de siyasi çözüm vurgusu

    ABD Silah Ticareti Antlaşması’ndan çekilecek

    Hollanda'da yaşayan 2 Türk'e kraliyet nişanı verildi

    Erdoğan'dan eski AKP'lilere tehdit: İçimizde yanlış yapanlar var, hesabını soracağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kızgın demir böyle mi soğur?
    Faruk ÇAKIR

    Dindarlar imtihanı niçin kaybetti?
    Genel

    Bu belirsizlik artık bitmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahirzaman kışında Risale-i Nur baharı
    Risale-i Nur'dan

    İçtimaî ahlâkı altüst eden haller
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nur’un Murad Öğretmeni
    Misbah ERATİLLA

    Nurcuların Kahvesi
    Adnan NACİR

    Bi’ linç altı mesajı…
    Süleyman ALIÇ

    Kaptan ve tayfaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.