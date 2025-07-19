"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Sizi gidi faizciler sizi...

Faruk ÇAKIR
19 Temmuz 2025, Cumartesi
Çok önemli bir gündem maddesi olması gerektiği halde, yeteri kadar konuşulmayan ve tartışılmayan bir konu da, Türkiye’nin uyguladığı yanlış politikalar neticesinde faizcileri besliyor olmasıdır.

Hazine’nin Ocak ve Haziran arasındaki bütçe bilgileri, faize giden muazzam parayı ve devlet harcamalarındaki israfı bir defa daha ortaya koymuş. Buna göre ilk 6 ayda faiz ödemeleri 1 trilyon 111 milyar liraya ulaşmış. 

Bu rakamın ne anlamına geldiğini biraz daha iyi tahmin etmek için şu bilgi de yeterli olabilir: Yılın ilk yarısındaki faiz harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,5 oranında armış. Bir ölçü de şu: Ocak-Haziran döneminde toplanan her 100 lira verginin 23 lirası faiz harcamalarına gitmiş.

İsraf kapılarından biri olarak isimlendirilen taşıt kiralama işine de küçümsenmeyecek bir miktar harcanmış. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 610 milyon lira olan araç kirası harcaması bu yıl aynı döne için 2 milyar 198 milyon liraya çıkmış.

Toplanan her 100 lira verginin 23 lirasının faize ayrılması övünülecek bir durum mudur? Düşünün ki devlet 100 TL’lik trafik cezası kesti. Bunun 23 TL’sinin faiz gideri olarak bir bakıma ‘çöpe’ atıyor. Böyle bir sistemin kendini ayakta tutması ve yatırımlara para ayırması mümkün olur mu?

Araç kiralama işi de ayrı bir vahamet. Bildik bileli bu mesele tartışılır ve ekseriyetle de bunu savunan çıkmaz. Hatta idareciler de güya buna çare olarak başka yollar adadıklarını söyleyip bazen de ‘tasarruf tamimi’ yayınlarlar. Fakat baktığımızda bu yaranın kalıcı olarak tedavi edilemediğini görmüş oluyoruz. Türkiye ‘memur’larına ölçüsüz ve pahalı bir şekilde araç kiralayıp hizmetine verebilecek durumda mıdır ki?

Elbette bugünkü ‘faiz çukuru’ bir günde ya da bir yılda ortaya çıkmamıştır. Dolayısı ile faiz giderlerini sıfıra yaklaştırıp; milletten toplanan vergilerin sanayi ve ticaret yatırımlarına gitmesi de bir günlük iş değil. Ancak istenirse ve bunun için samimi çalışılırsa faiz giderlerini azaltmak mümkündür. Hiç kimse, “Ne de olsa faize bulaşılmış, varsın yüksek faiz gideri olsun” diyemez. Faiz giderini azaltmanın belki de en birinci yolu, devletteki israfı azaltmak ve sona erdirmektir. Başkasının parasıyla zenginlik olmayacağını herkes ve hepimiz bilmek durumundayız. Borç alarak çarkları döndürmek doğru bir anlayış değildir. Öyle olsa atalarımız, “Ayağını yorganına göre uzat” der miydi?

Türkiye’nin yapması gereken önce ‘yorgan’ını büyütmektir. Bu da ancak çok çalışıp israftan uzak durmakla mümkün olur.

Milletin imkânlarını faize ve faizcilere kaptıranlara müsaade etmeyelim derim.

Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Gazze'nin yüzde 88'ini yıktı - Gazze'de 62 milyar dolar maddi hasar var!

    Hint Yarımadası'nın İslâm serüveni

    İstanbul son 65 yılın en kurak haziran ayını yaşadı

    Çanakkale-Ezine'de orman yangını çıktı

    AB, Rusya'ya karşı bugüne kadarki en güçlü yaptırım paketini onayladı

    Belçika mahkemesinden İsrail aleyhinde karar

    ABD, Rusya'yı uyardı: Rusya, 50 gün içinde anlaşmaya varmazsa ağır yaptırımlarla karşılaşacak

    ABD Dışişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladık

    İBB soruşturmasında 14 şüpheli daha gözaltına alındı

    Türkiye ve 10 Arap ülkesinden Suriye'ye de saldıran İsrail'e ortak kınama

    Bolu-Göynük'teki orman yangını kontrol altına alındı

    Fransa, Senegal'den çekildi

    MSB: İsrail'in Suriye'deki saldırıları açık provokasyondur

    Dürzi lider Canbolat: İsrail, Suriye'yi karıştırmak için bazı Dürzileri kullanıyor

    Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş gözaltına alındı

    İran'ın İsfahan'daki havaalanı yeniden faaliyetlerine başladı

    Gazze'de sivilleri vuran İsrail'e tepki gösterdi

    "Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var"

    Endonezya'da hava kirliliği 6 milyondan fazla kişiyi hasta ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.