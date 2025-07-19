"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Senaryoda diyalog yazmak

Ali BEYKOZ
19 Temmuz 2025, Cumartesi
Bir roman veya hikâyede yazar olayları anlatır. Anlatırken de uzun tasvirler yapar, olayın ne olduğunu okurken öğrenir okuyucu. Sinemada bu tarz tasvirler tarifler olamayacağı için diyaloglarla konu ilerler.

Bir karakter, hapisten çıkmıştır. Hapisteyken karısı boşanmıştır, çocuklarını bulmak istemektedir. Karakterin kendi kendine konuşarak bunu anlatması çok yapmacık bir yoldur. İzleyici bundan hoşlanmaz. Bu durumda senarist senaryoya oyunculardan birini anlatıcı olarak yerleştirebilir. Bu oyuncu önemli bir karakter olarak yer alır ve anlatarak oyunu ileriye taşır. Buna örnek olarak çok kişinin seyrettiği “Esaretin Bedeli” filminde, Morgan Freeman-”Red” karakterini verebilirim. Hikâyeyi dış ses olarak anlatır. Mahkûmların yaşadıklarını Tim Robbins tarafından oynanan Andy Dufresne’nin hayatını onun gözünden öğreniriz…

Bir radyo tiyatrosu dinlerken sadece sesleri dinleriz, diyaloglar ve sesler vardır. Kapı açılır veya kapanır. Fren sesi, saatin çalması, kırılan bir tabak... Bu sesler bizi oyunun içinde tutar. Konuşan karakterlerin boyunu, saç veya göz rengini merak etmeyiz. O sahneler istersek gözümüzün önünde canlanır. Aslında olan bir stüdyoda mikrofonların önünde ellerindeki metnin okunmasıdır. Biz verilen ses efektleriyle olayın nerede geçtiğini anlarız. Trende, otobüste, mutfakta... Onun için diyaloglar çok önemli bir yer tutar.

Sinemada durum görseldir. Nerede olduğunu görür izleyici. Fakat olayın detayını anlayabilmesi için diyaloglar burada da önemli bir yer tutar. 

Bir radyo tiyatrosunda, tehlikeli bir yolda ellerini bırakarak bisiklet süren komşusunun küçük oğlunu komşusuna anlatmak isterken; “Osman Bey, küçük mavi gözlü, uzun saçlı oğlunuzu dün çift yönlü ana yolda ellerini bırakmış bir şekilde bisiklet sürerken gördüm. Süratli geçen arabaların arasında kendisi de hızlı bir şekilde bisikletini sürüyordu” demesi olayı detaylı bir şekilde anlattığını gösterir… Fakat uygun bir senaryo dili olamaz. Karakterler birbirleri ile konuşur, izleyiciye bir şey söylemek zorunda değildir.

Radyo tiyatrosundan örnek vermem, diyalogların ön plana çıktığı içindir. Diyalog yazarken sadece konuşma ile her detayı anlatmaya çalışmalıyız. Bunun için de çok okumak ve defalarca yazmak gerekir…

Görmek bir şeyin anlatılmasından daha kalıcı bir etki bırakır. Görülen hafızada daha çok yer kaplar. Sinemada göstermek diyalogla pekiştirilmelidir. Bir fırtına veya bir kavga sahnesini izleyici sadece seyretmek istemez. Bu sahneyi diyaloglar ile zevkle seyredilir hale getirmek gerekmektedir.

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Gazze'nin yüzde 88'ini yıktı - Gazze'de 62 milyar dolar maddi hasar var!

    Hint Yarımadası'nın İslâm serüveni

    İstanbul son 65 yılın en kurak haziran ayını yaşadı

    Çanakkale-Ezine'de orman yangını çıktı

    AB, Rusya'ya karşı bugüne kadarki en güçlü yaptırım paketini onayladı

    Belçika mahkemesinden İsrail aleyhinde karar

    ABD, Rusya'yı uyardı: Rusya, 50 gün içinde anlaşmaya varmazsa ağır yaptırımlarla karşılaşacak

    ABD Dışişleri Bakanlığı: Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladık

    İBB soruşturmasında 14 şüpheli daha gözaltına alındı

    Türkiye ve 10 Arap ülkesinden Suriye'ye de saldıran İsrail'e ortak kınama

    Bolu-Göynük'teki orman yangını kontrol altına alındı

    Fransa, Senegal'den çekildi

    MSB: İsrail'in Suriye'deki saldırıları açık provokasyondur

    Dürzi lider Canbolat: İsrail, Suriye'yi karıştırmak için bazı Dürzileri kullanıyor

    Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş gözaltına alındı

    İran'ın İsfahan'daki havaalanı yeniden faaliyetlerine başladı

    Gazze'de sivilleri vuran İsrail'e tepki gösterdi

    "Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var"

    Endonezya'da hava kirliliği 6 milyondan fazla kişiyi hasta ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.