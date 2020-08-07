Bizim Aile: “Temiz sosyal medya”

Bizim Aile dergisi 367. sayısında “Temiz Sosyal Medya” kapak başlığıyla okuyucularını dijital temizliğe davet ediyor.

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, Ağustos sayısında “Sosyal medyanın doğru kullanımı” konusunu ele alıyor. Dergi, Koronavirüs salgını ile birlikte sosyal medyanın daha çok hayatımıza girmesiyle, sosyal medyayı doğru kullanmak ve bu mecralardaki kirli bilgileri temizlemek gerektiğini söylüyor. Bu noktada daha da bilinçlenmek için kapak dosyasını bu konuya ayırıyor.

Dijital değişim ve çocuk

Kapak dosyamızda yer alan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medyanın doğru kullanımı ile ilgili sorularımızı cevapladı. Eraslan, başlatmış oldukları Temiz Sosyal Medya Kampanyası ile sosyal medyanın temizlenmesi gerektiğini söylüyor.

Klinik Psikolog Dr. Sevil Yavuz, dergimiz için yazdığı “Dijital değişim ve çocuk” yazısında, “Çocukların sağlığından anne babalar sorumludur. Bu nedenle çocuklarınızı teknolojinin getirdiği tehlikelerden koruyun” diyor.

Klinik Psk.& Aile Danışmanı Banu Arslan, Çocuk Eğitimi sayfasında “Teknolojiyle Adım Adım Tanışma” yazısı yer alıyor.“Derin sızı: İstanbul Sözleşmesi” araştırmasında, sözleşmenin eğrisi doğrusu anlatılıyor.

Sivrisineklerden korunmanın tabiî yolları

Dergimizin Dağarcık bölümü renkli muhtevalar sunmaya devam ediyor. Bu ay, Lezzetli Tarifler’de yaz günlerinde içinizi serinletecek soğuk kahve ile kahve çekirdeği kurabiyesi, Mutfak Kitaplığı’nda Kurban Bayramı’nda kestiğiniz kurbanın etlerini uzun süre korumanın formülleri, bundan sonra ara ara yer vereceğimiz Bir Seyyahın Güncesi sayfamızda kardeşlik ve lezzet kenti Hatay, El Emeğim’de keseli hasır çanta, Geri Dönüşüm’de ekolojik bir dönüşüm ‘kabak lifi’, Doğalı Varken’de sivrisineklerden korunmanın tabiî yolları yazıları yer alıyor. Ailenizle birlikte keyifli okumalar.