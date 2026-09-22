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İspanya Eurovision'a bu yıl da "Hayır" diyebilir

22 Eylül 2026, Salı 23:37
İspanya'nın Eurovision Şarkı Yarışması'na bir kez daha katılmaması yönünde yönetim kuruluna bir teklif sunacağını duyuran RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, "Hiç kimse, bu insani trajediyi kınamadan Filistin halkının çektiği acılara tanıklık edemez" dedi.

 

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin, İsrail'in katılmasından ötürü art arda ikinci kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmamayı planladığı bildirildi.

RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, Senato'da yaptığı açıklamada, İspanya'nın 2027 yılında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na bir kez daha katılmaması yönünde yönetim kuruluna bir teklif sunacağını duyurdu.

"TAVRIMIZ NET!"

"Hiç kimse, bu insani trajediyi kınamadan Filistin halkının çektiği acılara tanıklık edemez." diyen Lopez, şunları kaydetti:

"Tavrımız net. Elimiz kolumuz bağlı durmadık. Geçtiğimiz yıl boyunca diğer ülkelerle birlikte Avrupa Yayın Birliği'nde (EBU) reform yapılması çağrısına öncülük ettik. Ayrıca daha sıkı yönetim kuralları, siyasi amaçlı araçsallaştırmaya yönelik yaptırımlar ve festivalin tarafsızlığına dair güvenceler konusunda müzakereler yürüttük."

"İSRAİL'İN KATILACAK OLMASI ÜZÜCÜ"

"İsrail'e karşı girişimlerde tüm hedeflere ulaşılmadığının farkında olduklarını, gerçekleri süsleyip püsleme gibi bir niyetinin olmadığını" belirten RTVE Başkanı, "Her şeye rağmen İsrail'in kamu yayıncısının Eurovision'a katılıma devam edecek olması üzücüdür." ifadesini kullandı.

TEKLİF ONAYLANIRSA İSPANYA KATILMAYACAK

Lopez'in sunacağı önerinin RTVE yönetim kurulunda onaylanması halinde İspanya, "İsrail'in katılımını protesto etmek ve halihazırda üç yıla yakın süredir büyük bir insani kıyıma sahne olan Gazze'deki çatışmaların tırmanması" sebebiyle bir kez daha Eurovision'a temsilci göndermeyecek.

HOLLANDA DA GAZZE'NİN YANINDA

Hollanda devlet televizyonu Avrotros, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, "Gazze'deki savaşın ve Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle Eurovision Şarkı Yarışması'nın tarafsız niteliğini yitirdiğine inandığını ve İsrail'in katılması sebebiyle festivale temsilci göndermeyeceğini" duyurmuştu.

2026 EUROVİSİON'A 5 ÜLKE KATILMADI

İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail'in katılımını protesto ederek geçen yılki (2026) Eurovision'a katılmamıştı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen yarışmayı Bulgaristan'ın temsilcisi Dara, "Bangaranga" adlı şarkısıyla kazanmıştı. 2027 Eurovision Şarkı Yarışması, 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz şehrinde düzenlenecek.

AA

Etiketler: Eurovision, İspanya, Filistin, Avrupa Yayın Birliği, EBU, RTVE, Jose Pablo Lopez
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